Kayıt
08:52 07 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Kocasının 9 yerinden bıçaklayıp sakat bıraktığı kadın şikayetini geri çekti: Defalarca özür diledi

    Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 02
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/07/1043352356_0:-1:1201:675_1200x675_80_0_0_81652176c1a0fa9906bd1931132301c3.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012071043352386-kocasinin-9-yerinden-bicaklayip-sakat-biraktigi-kadin-sikayetini-geri-cekti-defalarca-ozur-diledi/

    Kendisini 9 yerinden bıçaklayan, pompalı tüfekle bacağından vurup sakat bırakan ve tehditler savuran kocasını affeden Mutlu Bilvar, "Tepkileri biliyorum. Ancak o benim çocuklarımın babası ve benden defalarca özür diledi. Müebbet ceza almaması için onu affettim" dedi.

    İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan Mutlu Bilvar (27), bir arkadaşının vasıtasıyla tanıştığı Doğukan Bilvar (29) ile evlenmek istiyordu. Mutlu, ailesinin tüm itirazlarına rağmen Doğukan ile evlendi. Çiftin iki çocukları oldu. Bir süre her şey yolunda gitti ancak Doğukan Bilvar gittikçe agresifleşen ve şiddet uygulamaya başlamıştı.

    Arkadaşına sığındı

    © İHA
    Berfin Özek yüzünü asitle yakan eski erkek arkadaşını affetti
    Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre 2018 yılının Nisan ayında yine böyle bir kavga sırasında Doğukan Bilvar karısını tam 9 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan kadın tedavisinin ardından gittiği evinde yine şiddet görünce, bu evliliği bitirmeye karar verdi. Karakola giderek kocasını şikayet eden Mutlu Bilvar, telefonunu kapattı ve yerini kimsenin bilmediği bir arkadaşının evine sığındı.

    Takip ederek saklandığı evi buldu

    Ancak 2019 yılının Mayıs ayında Doğukan Bilvar, dedektif gibi iz sürerek karısının Konak'ta saklandığı evi buldu. Kocasının evi bastığını gören Mutlu da evin arka bahçesinden kaçmak istedi. Gözü dönmüş koca elindeki tüfeği 3 kez ateşledi. Mutlu Bilvar bacağından yaralandı. Doğukan Bilvar, 4. kez silahı ateşlemek istese de silah tutukluk yaptı ve genç kadın bahçe duvarından atlayarak kaçmayı başardı. Cani koca tutuklanırken bacağından ameliyat olan ancak sakat kalan genç kadın, hastanede verdiği ifadesinde kendisini vuran kocasının hapisten çıkması halinde kendisini öldürmesinden korktuğunu söyledi.

    'Tepkileri biliyorum ama o çocuklarımın babası'

    Ancak Mutlu, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir karar alarak kocasını afetti. Evet, Mutlu kendisini 9 yerinden bıçaklayan, pompalı tüfekle bacağından vurup sakat bırakan ve tehditler savuran kocasını affetti. Mutlu Bilvar, kocası Doğukan Bilvar'ı çocuklarıyla birlikte cezaevinde ziyaret edip tüm şikayetlerini geri çekti. Genç kadın, "Tepkileri biliyorum. Ancak o benim çocuklarımın babası ve benden defalarca özür diledi. Müebbet ceza almaması için onu affettim" dedi.

    'Öldürülmek istemiyorum' demişti

    Mutlu Bilvar o dönem verdiği röportajda kocasının cezaevindeyken bile rahat durmadığını kendisini tehdit ettiğini söyledi. Ben o canavarla aynı çatı altında bir daha asla kalmam"diye feryat eden kadın, "Ölmekten korkuyorum. Beni bu caniden kurtarın. Kimliği değiştirip başka bir kentte yaşamak istiyorum. Gazetelerin 3. sayfalarına haber olmak istemiyorum" demişti.

    Etiketler:
    Af, Yaralama, Bıçaklama, Kadına şiddet
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Güney Kore – Sınav – koronavirüs – öğrenci – maske
    Güney Kore’de Kovid-19 gölgesinde üniversite sınavı heyecanı
    Karikatür
    Trump’tan 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma sinyali
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet