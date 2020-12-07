Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: Akşam sokağa çıkma kısıtlamaları daha da daraltılabilir

Salgının başka illere yayılmasının önlenmesi adına şehirlerarası ulaşım kısıtlamasının faydalı olacağına dikkat çeken Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Zorunluluk ya da görev dışında seyahatin engellenmesi virüsün göç etmesini engelleyebilir. Ayrıca akşam sokağa çıkma kısıtlamaları daha da daraltılabilir" dedi.

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, hafta sonu tam kapanmanın etkisinin 7-10 gün içerisinde etkisini göstereceğini, İstanbul'da vaka sayılarında yaşanan yüzde 25 düşüşün ise kısmi kısıtlamaların sonucu olduğunu söyledi.

Hürriyet gazetesinden Fulya Soybaş'a konuşan Prof. Dr. İlhan, "Türkiye geneline baktığımızda Samsun gibi Hatay gibi vaka sayılarının arttığı illerimiz var. O nedenle vaka sayılarındaki düşüşün devamı ve tüm illere yayılması çok önemli. Şu an plato çiziyoruz. Hastalarda 6 bin, vakalarda 30 bin civarında sabitiz. Bu gidişi aşağı yönlü çevirmek zorundayız ki ‘Başardık’ diyebilelim. Bu da kurallara harfiyen uyulması, seyahat yasağı gibi uygulamalarla olabilir" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Prof. Dr. İlhan, "Son birkaç gündür bizim fakülteye başvuranların sayısında da göreceli bir azalma gözlemliyoruz. Bunun kalıcı olması için 2 yol var. İlki toplumun kurallara uyması. İkincisi de kamusal anlamda alınacak ekstra önlemler. Ben ikincisine gerek kalmaması için ilk kuralın önemine vurgu yapmak isterim. Çünkü bu yasaklar bizlerin sağlığı için" ifadesini kullandı.

'Seyahatin engellenmesi virüsün göç etmesini engelleyebilir'

Salgının başka illere yayılmasının önlenmesi adına şehirlerarası ulaşım kısıtlamasının faydalı olabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, şöyle devam etti:

"Zorunluluk ya da görev dışında seyahatin engellenmesi virüsün göç etmesini engelleyebilir. İlla bir yasağa da gerek yok. Toplum bu konuda hassas olmalı. İller arası seyahat haziran ayına kadar yasaktı biliyorsunuz. Yazın gelmesi ve yasağın kalkması ile salgın Anadolu’da da yaygın hale geldi. Tekrarı yaşanmaması için zorunlu haller dışında bir yere kıpırdamamalı. Ayrıca akşam sokağa çıkma kısıtlamaları belki daha da daraltılabilir. Ama önemli olan bu aşamaya gelmemek. Çekirdek aile ile bir süre daha evde kalmak ve ziyaretçi kabul etmemek gerekiyor. Bunu başarabilirsek salgının üstesinden gelebiliriz.”

Prof. Dr. Özlü: Her gün illa 2-3 defa markete çıkmak şart mı?

İstanbul'da vaka sayılarında yaşanan kısmi düşüşün daha önce alınan kısmi yasakların etkisi olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni uygulanmaya başlanan kısıtlamaların etkisiyle tablonun iyiye evirilmesini umut ettiğini söyledi.

İstanbul’daki azalmanın devam etmesi, Anadolu’da da sayıların düşüşe geçmesinin alınan tedbirlere uyum ile mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Özlü, "Daha ileri kısıtlamalar ihtiyaç halinde elbette devreye sokulabilir ama öncelikle halihazırdaki yasaklara tam uyum şart. Keşke herkes bu konuda daha duyarlı olsa. Yani ben anlayamıyorum, elbette alışverişimizi yapacağız ama haftada 1 kez olmalı. Her gün illa 2-3 defa markete çıkmak şart mı? Hadi çıktınız, saatlerce oyalanmadan eve dönmelisiniz. ‘Hafta içi yasak yok. 21.00’e kadar hakkımı kullanayım, gezeyim, dolanayım, keyfedeyim’ derseniz bu işten çıkamayız. Eşe dosta, konu komşuya, memlekete kafa dinlemeye gitme zamanı değil. Yoğun bakımlarda doluluk devam etmekte. Bu kısıtlamalar bize ‘Zorunlu olmadıkça evden çıkma’ diyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ceyhan: Şehirlerarası geçişler kontrol altına alınmalı, seyahat kısıtlamasına gidilmeli

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan toplanmalara sayı sınırı konulması, seyahatin zorunlu durumlar dışında yasaklanması, test politikasının değiştirilerek, testlerin öncelikli olarak insanlara virüsü bulaştırma potansiyeli yüksek gruplara (şoförler, market çalışanları gibi) uygulanması gibi önlemlerin vaka sayılarında kalıcı düşüş sağlayacağını belirtti.

Prof. Dr. Ceyhan, "İstanbul’da vaka biraz düştü ama fark etmez. Sonuçta İstanbul’dan her yere seyahat var. Şehirlerarası geçişler kontrol altına alınmalı, seyahat kısıtlamasına gidilmeli. Şehirlerarası seyahat kısıtlamasına gidilmezse vaka sayıları belki İstanbul’da azalacak ama başka şehirlerde artacak. Vakaların çoğunun asemptomatik olduğu, yani hastalığı belirti göstermeden atlatanların sayısının yüksekliği göz önüne alınmalı. Nisan, mayıs aylarında uygulanan önlemlerin benzerleri hayata geçirilmeli” dedi ve Türkiye’nin her noktasında mesailerin yeniden düzenlenmesi ve esnek çalışmanın yaygınlaştırılması gerektiğinin altını çizdi.