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    YouTube'un videosunu paylaştığı Bilal Göregen: Biden'ı tebrik edip ona darbuka çalmayı isterdim

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012071043353456-muzigiyle-sinirlari-asan-bilal-goregen-bideni-tebrik-edip-ona-darbuka-calmayi-isterdim/

    Türkiye'nin 2010 yılında bir yetenek yarışmasında tanınan ve videoları bu sene dünya çapında ünlenen Bilal Göregen, "Biden'ı tebrik edip ona darbuka çalmayı isterdim" dedi.

    Aslen Bitlisli olan Göregen, 1988 yılında Hatay Dörtyol'da görme engelli olarak dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Dörtyol'da tamamlayan Göregen, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü kazandı ancak müzik çalışmalarına odaklanmak için üniversite öğretimine bir süre ara verdi. 

    Çocuk yaşta müzikle ilgilenmeye başlayan Göregen, davul, darbuka, def ve org çalabiliyor. 

    Kendine has darbuka çalma stiliyle 10 yıl önce katıldığı Yetenek Sizsiniz Türkiye programıyla adını duyuran Göregen, daha sonra çeşitli televizyon programlarında, etkinliklerde veya İstanbul'un meşhur meydanlarından birinde darbuka çalarken insanların karşısına çıktı.

    Kendisine bir YouTube kanalı da açan Göregen, darbukasıyla yorumladığı şarkıları düzenli olarak paylaşarak geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

    Göregen, Finlandiya müziğini dünyaya tanıtmak için 1989'da Helsinki'de Sibelius Müzik Akademisi'nde kurulan Fin müzik grubu Loitima'nın en ünlü şarkısı Ieva's Polka'yı, halka açık bir alanda kendine has darbuka çalma tarzıyla söyleyerek YouTube kanalına yükledi. 

    © Fotoğraf : YouTube
    YouTube, Instagram'da Bilal Göregen'in videosunu paylaştı
    Kovid-19 pandemisi sürecinde sosyal medyadaki mizah platformlarında kedi GIF'i eklenerek montajlanan videolarla başlayan 'Cat Vibing' akımına Göregen de Ieva's Polka videosuna kedi GIF'i ekleyip YouTube kanalına yükleyerek dahil oldu.

    Şarkının kedili versiyonunu, 1 Kasım'da YouTube hesabından paylaşan Göregen'in bu videosu, 1 ay içerisinde milyonlarca beğeni aldı. Bilal Göregen'li videolar, birbirinden komik versiyonlarıyla dünyada milyonlarca kişi tarafından da paylaşıldı.

    ABD'nin 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden'ın destekçilerinin, Göregen'in Ieva's Polka'yı çaldığı videoya seçimi kaybeden Donald Trump'ın kampanyadaki dansını ve kediyi ekleyerek paylaşması da gergin geçen ABD seçimlerinin eğlencesi oldu. Göregen, Kovid-19 gölgesinde ve gergin geçen ABD seçimleriyle dünyaca tanınan bir isim haline geldi.

    YouTube, bu çıkışın farkına vararak resmi Twitter ve Instagram hesapları üzerinden videonun viral olma sürecini anlatan bir post paylaşarak, kullanıcılarını Bilal Göregen'in kanalına abone olmaya ve müziğini dinlemeye davet etti.

    Öte yandan Portekiz Ligi'nde Paços Ferreira ile Famalicao arasında 3 Aralık'ta oynanan maçta, ev sahibi Paços oyuncuları 2-0 galibiyet gollerini Bilal Göregen'in müziğiyle kutladı. 

    Türkiye'nin dünyada tanınan yüzleri arasında

    Yeteneğiyle tüm engelleri aşarak, dünyada bir fenomen haline gelen ve kısa sürede Türkiye'nin dünyada tanınan yüzleri arasına giren  Bilal Göregen, müziğe nasıl başladığını, darbuka sevdasını ve dünyaya açılma sürecini AA muhabirine anlattı.

    Çocukken oyuncak ve tenekelerle oynayarak ritim duygusunun farkına vardığını anlatan Göregen, davul, darbuka, def ve org çalabildiğini, ancak darbuka çalma yeteneğiyle ön plana çıktığı için onunla devam ettiğini dile getirdi.

    Göregen, darbukayı 'aşkla' çaldığını ifade ederek, 2009'da Sıra Dışı programında yer alması ve 2010'da Yetenek Sizsiniz Türkiye programına yarışmacı olarak katılmasının kariyeri için dönüm noktası olduğunu söyledi.

    Son yıllarda televizyonda çok fazla müzik programı olmadığı için televizyonda yer alamadığını ve arkadaşı Bayram Boynukara ile 2017'de YouTube'da bir kanal açtığını dile getiren Göregen, kanala videolarını yükleyerek izleyicilere ulaşmaya çalıştıklarını belirtti.

    Bilal Göregen, darbuka ile müzik yapma konusunda iddialı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

    "Bu konuda hiç tevazu gösteremeyeceğim. Türkiye'de herkes darbuka çalar, şarkı söyler, müzik yapar, bunda hemfikiriz. Ama Türkiye'de hem darbuka çalıp hem de ağzıyla çeşitli sesler çıkararak, bu seslerden enstrümanlar yaratmak sadece ve sadece bana mahsus. Sloganım 'Cüzdanlarda deste biter ama Bilal Göregen'de beste bitmez'. Yeni sloganım, 'Dünyada viral darbukatör Bilal'. Bu iki slogan hayatıma çok önemli bir şekilde yön veriyor. Anında bir müzik eşliğinde veya akapella şeklinde besteler yapıyorum."

    'YouTube'un resmi olarak paylaştığı tek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı benim'

    Göregen, ABD seçimleri sonrası paylaşımlar ve YouTube'un, kullanıcılarına kendisini dinlemelerini önermesine ilişkin olarak şunları söyledi:

    "Dünyaca tanınmak çok başka bir şey. Türkiye'de onlarca, yüzlerce YouTuba'a içerik üreten var. İçlerinde bazıları çok fazla izlenmekte. YouTube denilen bu sosyal rekabet piyasasında, YouTube'un resmi olarak paylaştığı tek Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı benim. Bunun çok ayrı bir sevinç ve coşkusunu yaşıyorum. Hatta diyebilirim ki bu beni daha da kamçılıyor. Böyle giderse abone sayım 1.5 milyonu geçecek. YouTube paylaşımından sonra gelen yabancı takipçiler arasında yüzde 34 ile Hindistan birinciliği koruyor. İkincisi sırada İngiltere, üçüncü sırada Amerika var."

    Eurovısıon'a katılmak istiyor

    Göregen, videolarıyla ABD seçimlerinde eğlenceli bir havanın oluşmasına sebep olduğu için mutlu olduğunu ifade etti. 

    Bilal Göregen, "Darbuka çalarken hangi politikacının yanında dans etmesini isterdin?" sorusuna, "Biden'ı tebrik edip ona darbuka çalmayı isterdim" yanıtını verdi. 

    Göregen, Eurovision Şarkı Yarışması'na darbukasıyla katılan dünyadaki tek kişi olmayı hep istediğini, son viral videolarıyla bu arzusunun kısmen yerine geldiğini de sözlerine ekledi. 

    Etiketler:
    Türkiye, ABD, Müzik, Joe Biden, Bilal Göregen
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