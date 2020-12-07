İstanbul'da PTT soygunu: Önce paraları aldı, ardından 'Pişman oldum' diyerek teslim oldu

İstanbul Ataşehir'de PTT Bank şubesine gelen silahlı bir kişi vezneden paraları aldı. Daha sonra pişman olan soyguncu, aldığı para ve silahı bırakarak polis ekiplerine teslim oldu.

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Mevlana mahallesi, Sakarya caddesinde bulunan PTT Bank şubesinde sabah saatlerinde silahlı soygun gerçekleşti.

DHA'nın aktardığı habere göre, silahlı bir kişi içeriye girerek güvenlik görevlisini etkisiz hale getirdi. Vezneden paraları alan soyguncu bir süre sonra binadan çıkmadan aldığı paraları ve silahı masaya bıraktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler soygun girişiminde bulunan kişiyi gözaltına aldı.

'Pişman oldum, bu nedenle kaçmadım'

Bir görgü tanığı, "İçeri girdi, 'Paraları ver' dedi. Bir süre sonra aldığı para ve silahı bıraktı. Herhangi bir soygun gerçekleşmedi. Polis geldi, götürdü" dedi.

Sorgulanmak üzere polis merkezine götürülen şüphelinin ilk ifadesinde, "Pişman oldum, bu nedenle kaçmadım. Paraları ve silahı bıraktım" dediği öğrenildi.