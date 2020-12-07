Soylu'dan HDP'nin Batman'daki cinsel istismarla ilgili paylaşımına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'da 15 yaşındaki çocuğun cinsel istismarıyla ilgili paylaşım yapan HDP'ye tepki göstererek, "Örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti de fayda etmiyor" ifadelerini kullandı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde, aralarında uzman çavuş, polis ve korucuların da bulunduğu kişilerin 15 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

Başsavcılık, 1 kişinin tutuklandığı olayla ilgili yayın yasağı kararı verildiğini belirterek, "Soruşturmada şu ana kadar kamu görevlisi olan herhangi bir şüpheli tespit edilmemiştir" ifadelerini kullandı.

HDP Fatih İlçe Örgütü de söz konusu istismarla ilgili olarak, "15 yaşında bir çocuk, 3 gebelik. Uzman çavuş, polis ve korucu dahil toplam 27 erkekten sadece biri tutuklu. Savcılık bununla da yetinmeyip gizlilik kararı verip yayın yasağı getiriyor. Biz de oturup çıkacak sonuca güveneceğiz, öyle mi? Meydanlardayız" paylaşımında bulundu.

'Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının, malum durumunu örtbas etmek için atıyor...



Tutuştular!

Ama örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti de fayda etmiyor pic.twitter.com/RtreOpPu2g — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) December 7, 2020

​HDP'nin paylaşıma tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"'Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının malum durumunu örtbas etmek için atıyor... Tutuştular! Ama örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti de fayda etmiyor."