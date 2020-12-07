CHP'li Özel'den Çin aşısı açıklaması: Sağlık Bakanı haklı

Çin'den ithal edilecek aşının güvenirliliğiyle ilgili tartışmalara CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de katıldı. Aşıyı yaptıracağını ve yakınlarına tavsiye edeceğini söyleyen Özel, "Sağlık Bakanı'nın söyledikleri eczacı kimliğimle doğruluyorum ki doğrudur" dedi.

Türkiye, Çinli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısı CoronaVac'tan 50 milyon doz sipariş etti ancak şının güvenirliliğine yönelik tartışmalar devam ediyor.

Bir kesim üreticinin Çinli bir firma olduğu gerekçesiyle aşıya mesafeli yaklaşırken, diğer kesim ise 'ölü virüs'ten yapıldığı gerekçesiyle kuşkunun yersiz olduğu görüşünde.

Aynı zamanda eczacı olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, aşıya Çin malı değersizleştirmesi üzerinden güvensizlik oluşturulmasının doğru olmadığını belirterek, "Sağlık Bakanı'nın söyledikleri, eczacı kimliğimle doğruluyorum ki haklıdır. Türkiye’nin laboratuvarlarında onay aldıktan sonra ben bu aşıyı vurulacağım, bütün sevdiklerime de tavsiye edeceğim" dedi.

Bir bilgi kirliliği var ve tehlikeli bir süreç tetikleniyor.



Çin malı algısı üzerinden aşı değersizleştirmesi doğru değil.



Aşı karşıtlığı yapabileceğimiz en büyük yanlış.



Bilimsel süreçleri izlemeli ulusal onayları beklemeli ardından salgından kurtulmak için aşılanmalıyız. pic.twitter.com/E76Vss8A9h — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 7, 2020

​'İnaktif aşılar güvenli aşılardır'

Aşı tartışmalarını Twitter hesabından yayınladığı videoyla değerlendiren Özel, şunları şu ifadelere yer verdi:

"Bu korona günlerinde korona belası kadar büyük bir bela çıktı. O da bilgi kirliliği ve dezenformasyon belası. Şimdi bu hem dünyada hem Türkiye’de aşı karşıtlığı üretmeye başladı. Birincisi şunu söyleyelim; ülkenin ithal edeceği aşıların üçüncü faz çalışmalarını tamamlamış, yayınlarını yapmış ve Türkiye’nin laboratuvarlarında da incelenmiş olması şartıyla bütün vatandaşlarımızın aşıyı vurdurması gerektiğini düşünüyorum. Sağlık Bakanı'nın Çin aşısı-Alman aşısı karşılaştırması ve Çin aşısı konusunda söyledikleri, eczacı kimliğimle doğruluyorum ki haklıdır. İnaktif aşılar güvenli aşılardır. Çin'in yaptığı ucuz bir takım kalitesiz üretimlerden dolayı 'Çin malı' söylemini aşıya taşımak kesinlikle doğru değil. Ne yöntemle yapılacağı bellidir ve bu aşılar Türkiye’de de test edilecektir. 'Çin malı' nefreti, ‘Çin malı’ korkusu, ‘Çin malı’ değersizleştirmesi üzerinden Türkiye'nin ithal edeceği, şu anda da bulabileceği yüksek miktardaki tek aşı gibi görünen bu aşıya karşı bir güvensizlik yaratmayı, bir aşı karşıtlığı yaratmayı doğru bulmuyoruz."

Kendisinin de aşıyı vurulacağını söyleyen Özel, "Bütün sevdiklerime, dostlarıma vurulmalarını tavsiye edeceğim. Bütün vatandaşlarımıza, sözümüze değer veren herkese de aşı olmalarını, bağışıklığa katkı sağlamalarını, hem kendilerini hem toplumu korumalarını, bu belanın başımızdan def edilmesi için de bu sorumluluğu almalarını tavsiye ederim" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çağrıda bulunan Özel, "Bu konuda artık kutuplaşmanın, iktidar-muhalefet çelişkilerinin, tartışmalarının dışına çıkmak lazım. Bu konuda hep birlikte bir ulusal kampanya yürütmek lazım. Belki tüm liderlerin desteğini talep etmek lazım. Kamu spotlarında toplumun tüm kesimlerine, tüm siyasi partilerin liderlerine yer vermek lazım. Biz bu konuda elimizi taşın altına koymaya hazırız" diye konuştu.