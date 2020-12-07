Eşinden şiddet gördüğü için uzaklaştırma kararı aldırmıştı: Evinde ölü bulundu

Ankara'da bir süre önce boşanma aşamasındaki eşi Salih G. tarafından dövüldüğü için uzaklaştırma kararı aldıran Vera Chikareva, evinde ölü bulundu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde güzellik uzmanı olarak çalışan 35 yaşındaki Vera Chikareva evinde ölü bulundu.

Vera'nın oturduğu evden gelen kötü kokular üzerine komşuları polise haber verdi. Polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapıyı açarak içeriye girdiklerinde Vera'yı yerde hareketsiz buldu. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kadının öldüğü belirlendi.

Kamera kayıtları incelemesinde Vera'nın 30 Kasım Pazartesi günü girdiği evinden bir daha dışarıya çıkmadığı ve kimsenin de eve girmediği belirlendi. Düşerek başını yere çarpması sonucu öldüğü tahmin edilen Vera'nın kesin ölüm nedeni otopside saptanacak.

Gözaltına alınan koca serbest bırakılmıştı

Güzellik uzmanı Vera, yaklaşık 2 ay önce boşanmak istediği eşi Salih G. tarafından dövüldüğü iddiasıyla gündeme gelmişti. Vera, 1.5 yıllık eşi Salih G. hakkında 2 Eylül'de savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, Ankara 1. Aile Mahkemesi, Salih G.'ye 3 ay uzaklaştırma tedbiri uygulamıştı.

Salih G.'nin uzaklaştırma tedbirine rağmen 25 Ekim'de konuşma bahanesiyle tekrar eşinin yaşadığı eve gidip, şiddet uyguladığı ileri sürülmüştü. Eşinin öldüresiye dövdüğü iddia edilen Vera, hastanede gördüğü tedavinin ardından darp raporu olarak şikayette bulunmuş, Salih G. ise ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.