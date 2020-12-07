Milli Savunma Bakanlığı, sevk tarihlerini erteledi

Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık'a ertelendi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 23-25 Kasım'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'na sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemlerinin 22-24 Aralık'ta, 22-24 Aralık'ta sevk edilmesi planlananların işlemlerinin ise 26-28 Ocak'a ertelendiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan duyuruda, şu ifadelere yer verildi:

Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

1️⃣ Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2020

​22-24 Aralık tarihlerinde sevk edilmesi planlananların sevk işlemleri de 26-28 Ocak 2021’e ertelenmiştir. Erteleme sadece DZ.K.K.lığı ve http://J.GN.K.lığı emrine sevki planlanan ve ilk planlamada 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklananları kapsamaktadır.

3️⃣ Kasım ayından Aralık’a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet’ten takip edebilecek, duyuru metnine https://t.co/bwhxNmqVDV adresinden ulaşabilecektir. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2020