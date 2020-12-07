İletişim Başkanlığı: Askeri tesisi izinsiz görüntülemek isterken gözaltına alınan iki Rus vatandaşı serbest bırakıldı

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Perşembe günü askeri bir tesisi izinsiz olarak görüntülemek isterken gözaltına alınan iki Rus vatandaşı bugün serbest bırakılmıştır" denildi.

geçen hafta gözaltına alınan Rus televizyonu NTV'nin muhabirlerinin bugün serbest bırakıldığını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Perşembe günü askeri bir tesisi izinsiz olarak görüntülemek isterken gözaltına alınan iki Rus vatandaşı bugün serbest bırakılmıştır.

Rus muhataplarımızın son günlerde gösterdikleri işbirliğini takdirle karşılıyor; ülkemize gelecek yabancı basın mensuplarının resmi vize ve akreditasyon kuralları ile kanunlarımıza uymalarının önemini yeniden hatırlatıyoruz.

Basın meşruhatlı vize ve geçici akreditasyon süreçleri hakkında bilgilere, İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden ulaşılabilmektedir."

Ne olmuştu?

Rus gazeteciler Aleksey Petruşko ile İvan Malışkin geçen cuma günü İstanbul’da gözaltına alınmışlardı. Rus gazetecilerin gözaltına alındığı, çalışanı olduklarını Rus NTV televizyonunun gazetecilerden bir süredir haber alamadıklarını açıklamasıyla öğrenilmişti.

Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da Türk Dışişleri kaynakları gazetecilerin akreditasyonlarının bulunmaması ve Türkiye için stratejik bakımdan önemli bir alanda izinsiz çekim yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındıklarını ifade etmişti.

Peskov daha önce Kremlin'in Türkiye'de NTV çalışanlarının gözaltına alınması olayının diyalog yoluyla çözülmesini beklediğini ve gazetecilerin yakında serbest bırakılacağını belirtmişti.

Son olarak Rus NTV televizyonu, çalışanlarına suçlama yöneltilmediğini ve serbest bırakılmalarına karar verildiğini, Rus gazetecilerin en kısa zamanda sınır dışı edilmesinin beklendiğini açıklamıştı.

Gazetecilerin serbest bırakılmasının ardından, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, konunun diplomatik kanallar üzerinden çözüldüğünü belirtmişti.