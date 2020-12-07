Sağlık Bakanı Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı: 'Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre son 24 saatte 203 can kaybı yaşandı, 32 bin 137 yeni vaka tespit edildi.

Ağır hasta sayısı 5 bin 836 oldu, son 24 saatte 5 bin 17 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca yaptığı paylaşımda "Bugün tespit edilen 6 bin 420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz" dedi.

Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 7, 2020

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