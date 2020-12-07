İYİ Partili Çıray: Kılıçdaroğlu bu sefer cumhurbaşkanı adayı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'deki bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmayla ilgili İYİ Partili Aytun Çıray 'Konuşmanın coşkusuna baktığımızda sayın Kılıçdaroğlu bu defa cumhurbaşkanı adayı' yorumunu yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu Meclis'teki bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunduğu sırada kendisine 'Aday ol' diyen AK Parti milletvekillerine, 'Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi?' yanıtını verdi.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray ise Kılıçdaroğlu’nun TBMM'deki konuşmasını Twitter’dan paylaştığı bir mesajla değerlendirdi.

Çıray paylaşımında şunları ifade etti:

“Bütçe konuşmasının satır aralarına... Ve konuşmanın coşkusuna baktığımızda sayın Kılıçdaroğlu bu defa cumhurbaşkanı adayı.”

Bütçe konuşmasının satır aralarına...

Ve konuşmanın coşkusuna baktığımızda Sn @kilicdarogluk bu defa cumhurbaşkanı adayı. — Aytun Çıray (@TCAytunCiray) December 7, 2020

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