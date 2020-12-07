Miçotakis: 'Türk-Yunan anlaşmazlığını, Türkiye-AB anlaşmazlığına çevirmeyi başardık'

Kiryakos Miçotakis, bir televizyon kanalında katıldığı programda, Doğu Akdeniz ve 10-11 Aralık'ta yapılacak AB Liderler Zirvesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansı'na göre "Türk-Yunan anlaşmazlıklarını Türkiye-AB anlaşmazlığına dönüştürmeyi başardık" diyen Miçotakis, ekimdeki AB zirvesinin Türkiye'ye bir şans verdiğini ancak Türkiye'nin "bu olumlu gündemi kucaklamadığını" ileri sürdü.

Miçotakis, Türkiye'ye AB’den yaptırım kararı çıkmaması halinde başka konularda "veto" kartını kullanıp kullanmayacağı sorusuna ise "Avrupalıların çoğunluğu Atina'nın yanındadır. Müttefiklerimiz çoktur. Bunu başkaları da kullanabilir" yanıtını verdi.

Türkiye'nin gerginliği sürdürmesinin kendi yararına olmadığını savunan Miçotakis, Türkiye'nin Avrupa ile ilişkisini yeniden değerlendirmesi gerektiğini ileri sürdü.

'Türkiye ile konuşmaya hazırız'

Miçotakis, Atina'nın Ankara ile konuşmaya hazır olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bu çerçevede denizde gerginlik olmaması kaydıyla tek konumuz olan kıta sahanlığı ve deniz bölgelerinin belirlenmesini konuşmaya hazırız, çözüm bulamadığımız durumda ise Uluslararası Adalet Divanına gidelim, biz karara saygı göstereceğiz."

Türkiye'nin gerginliğin giderilmesi yönünde belirli bir dönem içerisinde somut adımlar atması gerektiğini savunan Miçotakis, "Ancak Türkiye, AB zirvesinden sadece 10 gün önce Oruç Reis gemisini geri çekti" dedi.