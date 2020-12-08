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    Bodrum Belediyesi

    Bodrum Belediyesi'nde koronavirüs alarmı: 134 personel karantinaya alındı

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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012081043358874-bodrum-belediyesinde-koronavirus-alarmi/

    Bodrum Belediyesi'nde şimdiye kadar 134 personel virüs nedeniyle karantinaya alındı, 29 çalışanın test sonucu pozitif çıktı.

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde bugüne kadar 29 belediye personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı, toplam 134 personelin de karantinaya alındığı bildirildi. 

    Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmeye başlamasıyla birlikte büyükşehirlerde yaşayanların yazlıklarına gelmesi ve yaz sezonunun sona ermesine rağmen geri dönmemeleri Bodrum'un 174 bin olan kış nüfusunu 3'e katladı.

    İlk vakanın Türkiye'de görülmeye başlandığı 11 Mart'tan sadece 6 gün sonra tatilcilere ve yazlıkçılara seslenen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bodrum, okulların tatil edildiği 16 Mart'tan bu yana ciddi bir nüfus artışı yaşıyor. Bodrum'da yazlığı olan ve buraya gelmek isteyen bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum; Lütfen evinizde kalın. Bodrum'un nüfusu ve sağlık hizmetleri kendi nüfusuna göre dizayn edilmiş. Meydana gelecek nüfus artışında sağlık hizmetleri yetersiz kalacaktır" uyarısında bulundu.

    Ancak Başkan Aras'ın bu uyarısına rağmen Bodrum, yazlıkçıların akınına uğradı. Büyükşehirlerden kaçan birçok kişi de ev kiralayıp ya da satın alıp, ilçeye yerleşti. Tarihin en kalabalık günlerini yaşayan Bodrum'da Türkiye'nin büyük bölümünde olduğu gibi koronavirüs vakalarında artış görülmeye başlaması tedirgin etti.

    134 personel karantinada

    Bodrum Belediyesi çalışanlarında da koronavirüs vakaları görülmeye başlandı. Belediye Başkanı Ahmet Aras, geçen 4 Aralık'ta Belediye Meclisi Toplantısı'nda koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmeye başlamasından bu yana Bodrum Belediyesi'nde 29 personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığını, toplam 134 personelin de karantinaya alındığını açıkladı. Her gün 2- 3 personelin testinin pozitif olduğuna dair bilgi aldıklarını belirten Başkan Aras, Belediye Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

    "Tedbirler hükümet tarafından alınıyor, bazı kısıtlamalar geldi. Bizler de yerel yönetim olarak, halkımızın sağlığı için bazı önlemleri almamız gerektiğini düşünüyoruz. Belediye içerisinde bazı önlem ve tedbirlerimizi aldık. Sokakta da arkadaşlarımız, zabıta ekiplerimiz hummalı bir çalışma içerisinde. En büyük tedbir kişisel olarak alınan tedbirdir. Kamu, tedbirlerini alacaktır ama insanın kendi sağlığını koruması kendi elindedir. Biz Bodrum'da yaz sezonu ve şu son döneme kadar 40 veya 50 vaka ile pandemiyi geçirmişken çok düşük bir ölüm oranı ile bu durumu atlatmışken eylül ayının sonlarına gelindiğinde bu durum günlük 50 vakaya çıktı. Bu da tabii bilinen vakalar, kendini kötü hissedip, test yaptıranlardan çıkan sonuç budur."

    Koronavirüse yakalanan belediye personelinin bir bölümünün iyileşip geldiğini de belirten Başkan Aras, "Belediyemizin bazı birimlerinde tedbir alıyoruz. 2 yakın çalışma arkadaşım pozitif çıkınca ben de kendimi izolasyona almıştım. Yaptırdığım 2 test de negatif çıktı ve çalışmaya başladık. Başkan Yardımcısı bir arkadaşımız Ankara'da test yaptırmış ve o da pozitif çıktı" dedi.

    'Korkuyoruz, tedirginiz'

    Bodrum'da yaşayan Şirin Kurucan, "Bodrum çok kalabalıklaştı. Önceden nüfus bu kadar kalabalık değildi. Bodrum'da trafik olmazdı. Ancak şu an aynı İstanbul gibi yoğun bir trafik var. Sakin olduğunu düşünüp geliyorlar ama burada da koronavirüs vakaları gittikçe çoğalıyor. Biz korkuyoruz. Sahilde eskiden rahatlıkla geziyorduk ama şu an evden çıkamıyoruz" dedi.

    Yaz kış Bodrum'da yaşayan Oya Volkan da "Şu anda Bodrum çok kalabalık. İstanbul'un tehlikeli olduğunu düşünenler buraya geliyor ama bu kalabalık da bizi tedirgin ediyor. Genelde vaktimiz evde geçiyor bugün banka işimiz olduğu için dışarı çıktık. Belediyede de pek çok kişinin pozitif olduğunu öğrendik. Hastanelerin de tehlikeli olduğunu söylüyorlar. Korkuyoruz, tedirginiz ve evden dışarı çıkmak istemiyoruz" diye konuştu.

    Bodrum'un gereğinden fazla kalabalık olduğuna dikkati çeken Gonca Uğur da "7 senedir Bodrum'da yaşıyorum. İstanbul'a gitmeye korkuyorum ama İstanbullular buraya gelmekten korkmuyor. Tedirginiz, evden dışarı çıkmıyoruz. Hastanelerde doluluğun çok yüksek olduğunu öğrendik. Benim öğrendiğim kadarıyla Bodrum'a, ilçenin sağlık hizmetinin kaldıramayacağı kadar çok sayıda giriş olmuş" dedi.

    Etiketler:
    vaka sayısı, vaka, Kovid-19, Koronavirüs, Bodrum Belediyesi
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