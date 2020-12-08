Gercüş'teki istismar iddiasıyla ilgili açıklama: Çocuk devlet korumasına alındı

İstismara uğrayarak hamile kaldığı iddia edilen 15 yaşındaki P.Ö., devlet korumasına alınarak başka bir ilde bulunan çocuk koruma ilk müdahale merkezine yerleştirildi. Olayla ilgili bir şüpheli tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü ise sosyal medyada 'dezenformasyon yaptıkları' iddiasıyla 27 kişi hakkında adli süreç başlattı.

Batman Gercüş’e bağlı bir köyde yaşayan 15 yaşındaki P.Ö. adlı kız çocuğu, geçtiğimiz günlerde cinsel istismara uğradığı ve hamile kaldığı iddiasıyla Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat etti.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturmanın Gercüş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğünü belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

Bir kişi tutuklandı

© Fotoğraf : Twitter Batman Valiliği ve Başsavcılıktan, 'kamu görevlisince' cinsel istismara uğradığı iddia edilen çocuğa ilişkin açıklama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, P.Ö.’nün devlet korumasına alındığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de yaptığı yazılı açıklamada, “Yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında; cinsel taciz olayını bölücü örgütün müzaheretiyle tamamen algı operasyonu üzerinden sosyal medyada dezenformasyon yapan 27 şahıs tespit edilerek adli süreç başlatılmıştır” dedi.