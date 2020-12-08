Kayıt
13:50 08 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Kartal - Çöken bina

    Kartal'da 21 kişinin öldüğü Yeşilyurt Apartmanı davasında 31 kişiye 15'er yıla kadar hapis istemi

    © AA / Emrah Yorulmaz
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 52
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/103757/34/1037573466_0:310:4934:3086_1200x675_80_0_0_b4cf2b1787c8fda9f55004d0c46d9fb3.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012081043359990-kartalda-21-kisinin-oldugu-yesilyurt-apartmani-davasinda-31-kisiye-15er-yila-kadar-hapis-istemi/

    Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralı kurtarıldığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin, binanın yapı ruhsatının alındığı tarihten yıkıldığı tarihe kadar olan dönemde beleldiyede görev yapan 31 kişi hakkında, on beşer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

    Kartal'da 21 kişinin yaşamını yitirdiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesine ilişkin kamu görevlileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

    Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Kartal Orhantepe mahallesi, Bankalar Caddesi, Sema sokaktaki Yeşilyurt Apartmanı'nın 6 Şubat 2019'da yıkıldığı, olay sonrasında 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin ise yaralı kurtarıldığı hatırlatıldı.

    Kartal'da çöken bina
    © REUTERS / Kemal Aslan
    Kartal'da çöken bina davasında tutuklu tek sanık tahliye edildi
    İddianamede, olay nedeniyle ölenlerin yakınları ile enkazdan yaralı kurtarılanların sorumlular hakkında şikayetçi olduğu, bu nedenle binanın projesini oluşturan Suzan Çayır, inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur Mısırlıoğlu ile yapı ruhsatının 'mesuliyet alan' bölümünde sürveyan olarak görev yapan Arzu Keleş Baran hakkında dava açıldığı ve yargılamanın da Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ettiği belirtildi.

    Bina yapı ruhsatının 20 Ekim 1992'de Kartal Belediye Başkanlığı İmar Müdürlüğü tarafından bina sahibi Hikmet Yeşilyurt adına düzenlendiği bilgisi verilen iddianamede, 1992 sonlarında başlayan inşaatın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından temin edilen hava fotoğraflarına göre 1995 yılında kaçak katları dahil olmak üzere tamamlandığının tespit edildiği kaydedildi.

    İddianamede, yargılaması süren dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda Kartal Belediyesi'nin ruhsat ve yapı kontrol biriminde görevli kontrol ve denetleme yükümlülüğü olan belediye görevlilerinin tali kusurlu bulunduğu, bu nedenle söz konusu kişiler hakkında ayrıca soruşturma açıldığı aktarıldı.

    Binaya kaçak 2 kat yapılmış

    İddianamede, soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporunda, binanın ruhsatının 7 kat üzerinden alındığı, ancak ruhsata aykırı olarak binaya 2 kaçak kat ilave edildiği, ayrıca yapı iznine aykırı olarak binanın her katının 41 metrekare daha büyük inşa edildiği, ruhsat eki onaylı projede binanın taban alanının 115.50 metrekare olarak göründüğü, ancak binanın 156.51 metrekare olarak yapıldığı aktarıldı.

    Kartal - Çöken bina
    © Fotoğraf : DHA/Can Erkök
    Kartal'da çöken binaya ilişkin bilirkişi raporu hazırlandı: Binanın her katı 41 metrekare büyütülmüş
    İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan hava fotoğraflarına göre binaya yapılan kaçak 2 katın 1995 yılında tamamlandığı kaydedilen iddianamede, kaçak katlarda bulunan dairelere 29 Mayıs 1995'te elektrik, 13 Haziran 1996'da ise su aboneliği verildiği, binaya yapı izni alınmasına rağmen iskan olarak adlandırılan kullanım izninin ise hiç alınmadığı ifade edildi.

    İddianamede, bir kısmının imar müdürü, bir kısmının da mıntıka mühendisi ve şefi olarak görev yapan sanıkların, yapı iznine aykırı olarak yapılan binanın ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığını denetlemedikleri gerekçesiyle olayda kusurlu oldukları vurgulandı.

    'Görevlerini layıkıyla yerine getirmediler'

    İddianamede, inşaatlara yapı izni verilmesi, binaların ruhsat ve eklerine uygun olup olmadığının denetlenmesi, ruhsatsız veya ruhsata aykırı binaların tespit edilerek gerekli işlemlerin yapılması görevinin de İmar Kanunu'nun ilgili maddelerine göre ilgili belediye başkanlıklarına ait olduğu vurgulandı.

    Yıkılan Yeşilyurt Apartmanı'nın da imar yapı izninin verilmesine rağmen ruhsata aykırı olarak yapıldığı belirtilen iddianamede, ancak binanın hiçbir şekilde denetlenmediği, denetim ve kontrollerinin zamanında ve yerinde yapılmadığı kaydedildi.

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Doğukan Keskinkılıç
    Kılıçdaroğlu: Kartal'da çöken binaya izin veren kişi Erzurum'da belediye başkanı, herkes bu gerçeği bilsin
    İddianamede, inşaat bittikten sonra da belediyenin kontrol ve denetleme görevinin devam ettiği, buna rağmen mıntıka mühendisi ve şefi olarak görev yapan sanıkların bu görevlerini yerine getirmediği, bu şüphelilerin amiri konumunda olan imar müdürlerinin de gözetim ve denetim yükümlülüklerini yapmadıkları bilgisi verildi.

    Sanıkların görevlerini layıkıyla yerine getirmeleri halinde ruhsata aykırı yapılan binanın mühürlenmesi ve kat eklentilerinin ortadan kaldırılması gerektiği anlatılan iddianamede, bu nedenle Yeşilyurt Apartmanı'nın diğer etkenlerin de birleşimi ile yıkıldığı aktarıldı.

    İddianamede, eylemleri ile yıkım olayı arasında illiyet bağı bulunan sanıkların kusurlu davranışları ile 21 kişinin ölümüne, 14 kişinin de yaralanmasına neden oldukları kaydedildi.

    Bu kapsamda, binanın ruhsatının alındığı 20 Ekim 1992 yılından, çöktüğü 6 Şubat 2019'a kadar geçen dönemde Kartal Belediyesinde görev yapan belediye başkan yardımcısı, imar müdürleri, mıntıka mühendisleri ve şeflerinden oluşan 31 sanığın 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan on beşer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

    İddianame, gönderildiği Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak. 

    Etiketler:
    Arzu Keleş Baran, Suzan Çayır, Uğur Mısırlıoğlu, Bina çökmesi, Dava, Hapis istemi, Belediye, Yeşilyurt Apartmanı, Kartal, İstanbul
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Güney Kore – Sınav – koronavirüs – öğrenci – maske
    Güney Kore’de Kovid-19 gölgesinde üniversite sınavı heyecanı
    Karikatür
    Trump’tan 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma sinyali
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet