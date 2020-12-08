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    Twitter, Türkiye'nin en çok konuştuğu konuları açıkladı

    © AP Photo / Matt Rourke
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
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    Dünya çapında milyonlarca üyesi olan sosyal medya platform Twitter, Türkiye’de 2020 yılının en çok konuşulan isimleri, hashtag’leri ve Tweet’lerini açıkladı.

    2020, Kovid-19 salgını, pandemi, karantina, maske ve sosyal mesafe gibi yeni kavram ve olaylara farklı bir yıl oldu. Bu yılı geride bırakmaya hazırlanan dünyada milyonlarca insanı bir araya getiren Twitter, 2020’de Türkiye'nin platformda en çok konuştuğu konularla ilgili verileri paylaştı.

    Türkiye’de Twitter’in gündeminde 2020’de salgın ve depremler ön plana çıkarken, Kore popu da dünyada olduğu gibi Türkiye’de de en çok üstüne konuşulanlar arasında yer aldı.

    Hem adı en çok geçen ve hem de takipçi sayısı en çok artan isim Bakan Koca oldu

    Açıklanan rakamlara göre Türkiye’de Twitter’ın 2020 sohbetlerinde en çok adı geçen isim Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca oldu. Sağlık bakanı 4 milyonun üstünde yeni takipçiyle takipçi sayısı en çok artan kişi de oldu. Sağlık Bakanı’nın 16 Mart’ta attığı ve Taner Ölmez’in oynadığı kamu spotunu içeren tweet'i de en çok retweet edilen tweet oldu.

    Bakan Selçuk ile Trump da en çok konuşulanlar arasında

    Eğitim Bakanı da Ziya Selçuk, özellikle okulların pandemide kapanma ve açılma dönemlerinin de etkisiyle çok konuşulan isimlerden oldu. ABD’de seçimleri kaybeden Donald Trump da Türkiye’de de en çok konuşulan isimler arasındaydı.

    Koreli pop müzik grubu BTS de listede

    Listede üçüncü sırada ise Türkiye’de de hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Güney Koreli pop müzik grubu BTS yer aldı. Ayrıca listede ilk 15 arasında Kore popunun popüler isimleri olan BTS’nin üyeleri ve EXO’nun da olması dikkat çekti.

    Deprem 2. sırada yer aldı

    Türkiye, 2020’de deprem felaketlerini de yaşadı. Türkiye’de en çok kullanılan hashtag’lere bakılıdğında ikinci sırada depremlerin yer aldığını görülüyor. Özellikle İzmir’de gerçekleşen büyük deprem döneminde, hem deprem hem İzmir hashtag'leriyle hem son durumlar hakkında bilgi alındı, hem de dayanışma ağları örüldü.

    Survivor hashtag’lerde ilk sırada

    Listenin ilk sırasında ise #survivor2020 hashtag’i yer alırken, pandemiyle ilgili özellikle #evdekal hashtag’i de çok sık kullanıldı.

    Haluk levent de gündemi belirleyen isimlerden oldu

    Haluk Levent geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Twitter’in gündemini belirleyen isimlerden oldu. AHBAP topluluğu ile birlikte yardım ve dayanışma çalışmaları gerçekleştiren Haluk Levent, bu yıl Twitter’da 1 milyonun üstünde takipçi sayısı artan isimlerden biri oldu.

    Beşiktaş JK, en çok etkileşim alan hesap oldu

    Verilere göre, Beşiktaş JK, en çok etkileşim alan hesap oldu. Beşiktaş ile ilgili 10 milyonun üstünde tweet atıldı. Geçen yılın Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir de en çok tweet atılan 4. kulüp oldu. Fenerbahçe ise 867 bin yeni takipçiyle 2020’de en çok takipçi kazanan kulüp oldu.

    Basketbolda Türkiye’de en çok konuşulan takım NBA şampiyonu Los Angeles Lakers olurken, Renault Formula 1 takımı da motor sporlarında Twitter’da hakkında en çok sohbet edilen yarış takımı oldu.

    Fatih Terim’in tweeti en çok retweet edilenlerde 7. sırada

    Sporcular arasında Kovid-19’a yakalanan isimlerden biri de olan Fatih Terim’in 24 Ocak tarihinde attığı tweet, Türkiye’de 2020’de en çok retweet edilen tweet’ler arasında 7. Sırada yer aldı.

    2020’de birçok diğer spor insanı da bu hastalıkla boğuşurken, hem testlerinin pozitif çıkması hem de iyileşmelerine dair tweet'ler gündemde yer aldı. Bunlardan biri de Fatih Terim’in tweet’i oldu.

    Bu sene spor ilk sırada almadı

    Diğer yandan Türkiye’de geçmiş yıllarda hashtag'ler en çok sporla ilgili olurken, bu sene spora dair hashtag'lerin üst sıralarda yer almadığı gözlendi.

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    Etiketler:
    K-pop, Exo, BTS, Spor, Fatih Terim, Beşiktaş, hashtag, Twitter, Tweet, Kovid-19, Koronavirüs, Türkiye
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