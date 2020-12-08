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    İmamoğlu'ndan 'tam kapanma' çağrısı: İstanbul'da yavaşlama söz konusu değil, yalvarıyorum lütfen tedbir alsınlar

    © Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğlu
    Türkiye
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    İstanbul'da koronavirüs salgınında yavaşlamasnın söz konusu olmadığını söyleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Yalvarıyorum lütfen tedbir alsınlar. 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim, maddi manevi bütün eksiklikleri giderelim" dedi.

    Koronavirüs nediyle yaşamını yitiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 30 yıllık çalışanı Doktor Ümit Erdem için görev yaptığı Şehzadebaşı Tıp Merkezi'nde anma töreni düzenlendi.

    Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bu zor günlerde seferberlik duygusuyla hareket etmenin her zaman en değerli prensip olduğunu düşünüyorum. Burada, tüm bireysel duyguların ötesinde, aklı ve bilimi kendine rehber edindiğiniz zaman hata yapma riskiniz çok azalacaktır" ifadelerini kullandı.

    ​Hastalığın, ortak akıl ve bilimin gösterdiği ışıkla yenilebileceğinin altını çizen İmamoğlu, tek isteklerinin bulaşmanın azalması olduğunu vurguladı.

    "Büyük devletlerin, zor zamanlarda vatandaşının sıkıntılarını aşan devlet olduğunu hepimiz biliyoruz. Biz de büyük bir devletiz" diyen İmamoğlu, "Burada neyi aşamıyoruz, neyi çözemiyoruz? Hangi ısrarla, hangi saikle bu süreci başka türlü tanımlamalarla, akıl almaz, hatta hiçbir vatandaşın da anlamadığı tavırlarla ya da prensiplerle aşmaya çalışırız, anlamış değilim” ifadelerini kullandı.

    'Her gün defnettiğimiz insanlarımızı biliyoruz, azalma yok'

    "İstanbul’da, şu anki veriler de dahil olmak üzere, ne yazık ki bir yavaşlama söz konusu değildir" diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

    "Bir haftayı aşkın süredir bir takım uygulamalar yapılmakta. Biz en acı manzarayı vefat sayılarıyla takip edecek bir kurumuz. Buradan gördüğümüz kadarıyla ne yazık ki bir azalma söz konusu değildir. Hastanelerde ve yoğun bakımlarda yer bulma konusunda vatandaşların istekleri bize kadar ulaşmakta. Buna cevap bulmakta sıkıntı yaşıyoruz, buradan şahidiyiz. Aynı zamanda, kurumumuzun içinde binlerce çalışanımız şu anda Kovid’le mücadele ediyor, ondan dolayı şahidiz. Kovid döneminde hayatını kaybeden onlarca çalışanımız var. Onlara rahmet diliyorum, ruhları şad olsun."

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gürpınar Su Ürünleri Hali’nde balıkçı esnafıyla bir araya geldi. 
    © Fotoğraf : İBB
    İmamoğlu: Dün İstanbul’daki vefat sayısı 186, susayım mı, yutkunayım mı?
    Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı vefat sayılarıyla belediyelerdeki rakamlar arasındaki farkın nedenlerini açıklayan İmamoğlu, şunları söyledi:

    "Vefat sayıları bizim elimizde. Her gün defnettiğimiz insanlarımızı biliyoruz biz, azalma yok. Bugün yolda gelirken Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı’mızı dinliyorum. Geçen hafta toplantı yaptık. Muhittin Bey rahatsızlığı dolayısıyla katılamadı. Yani açıklananın 3-4 katı vefat, sadece 10 Büyükşehir Belediyesi’nde var. Benim derdim ne olabilir ki? Bir belediye başkanının, ‘Kapanalım’ demesi kadar zor bir şey olabilir mi? Zor bir şey belediye başkanı için. Şehri kapatalım, 2 hafta, 3 hafta, zor bir şey. Ama bu işi yapan insanlar diyor ki; ‘Bulaşı azaltmamız için 3 hafta soluklandırmamız lazım toplumu. Evlerde gerekiyorsa test yapmalıyız. Ve filyasyon sistemini büyütmeliyiz.' Hepimiz, her kurumumuz, bu anlamda fedakarlığa hazır. Başka bir şey demiyoruz ki, ne diyebiliriz? Bu söylediklerimizin içinde ‘Hükümet’ demiyoruz, ‘Muhalefet’ demiyoruz, ‘Belediye’ demiyoruz. Allah aşkına hepimizin canı. Vefat edenin siyasisine mi bakıyoruz? Şu anda, ‘2-3 hafta -bilim insanları, hekimler diyor- kapanalım. Şunun hızını dindirelim, hastalar sağlıklarına kavuşsun kavuşabildiği ölçüde. Bütün sağlıkçılarımız bir nefes alsınlar’ diyoruz. Dediğimiz bu; başka ne diyebiliriz?

    Vefat sayıları düşmüyor. Yaklaşık bir aydır düşmüyor. Ben, rakam verince başka bir polemik çıkıyor. Ben rakam veriyorum, çıkıyor birileri ‘O bulaşıcı hastalık, bu bulaşıcı hastalık. Yok şöyle, yok böyle…’ Ben, şuna bakıyorum: Geçen sene bu ayda kaç insanımızı kaybettik, şu anda kaç insanımızı kaybettik, kaybediyoruz. Ve bu, hangi sayılarla devam ediyor.Yapmasınlar. Tedbir alsınlar. Yalvarıyorum, lütfen tedbir alsınlar. 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim, maddi manevi bütün eksiklikleri giderelim. Esnafımızın yanında olalım. Simitçimizin yanında olalım. İş adamının yanında olalım. Çalışanın yanında olalım. Bunun altından kalkarız biz 2-3 haftada. Bundan sonrası daha büyürse, Allah korusun. Aşı geliyor, başka tedbirler geliyor. O tedbirlerimizi alırız, insanlarımızın bağışıklık sistemini güçlendiririz, bu süreci hep beraber aşarız. Ama bugün kaybettiklerimiz geri gelmez, bu şekilde devam ederse.”

    Etiketler:
    Koronavirüs testi, Filyasyon, İstanbul, Tedbir, Vefat, Koronavirüs, Sağlık Bakanı, Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ümit Erdem
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