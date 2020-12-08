İçişleri Bakanlığı'ndan 'kimlik, pasaport ve ehliyet ücretlerine zam' iddialarına yalanlama

İçişleri Bakanlığı, kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerine yüksek oranda zam yapılacağı haberlerini yalanladı.

İçişleri Bakanlığı, son dönemlerde bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında "T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kâğıt ve harç bedellerine yüksek oranda zam yapılacağı veya belgelerini yenilemeyenlere yıl sonu itibarıyla ceza uygulanacağı" haberleri ile ilgili açıklama yaptı.

Harç ve değerli kağıt bedelleri

Haberlerin hiçbir yasal dayanağının bulunmadığını vurgulayan Bakanlık, T.C. Kimlik Kartı, pasaport ve sürücü belgesi harç ve değerli kâğıt bedellerinin her yılın sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği yeniden değerleme oranında artırıldığı bilgisini paylaştı.

Eski kimlikler değiştirilinceye kadar geçerli

Nüfus cüzdanlarının değiştirilmesiyle ilgili herhangi bir son tarihin bulunmadığını hatırlatan Bakanlık, halihazırda kullanılan kimliklerin yeni nesil T.C. Kimlik Kartı ile değiştirilinceye kadar geçerli olduğunu aktardı.

Eski tip sürücü belgelerinin yeni tip sürücü belgeleriyle değiştirilmesi için son tarihin ise 31 Aralık 2022 olduğu bilgisi verildi.