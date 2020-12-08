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    Kılıçdaroğlu: Belediyelerimiz depremde tarih yazdı

    © AA / CHP / Alp Eren Kaya
    Türkiye
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012081043361090-kilicdaroglu-belediyelerimiz-depremde-tarih-yazdi/

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 Ekim depremi sonrasında İzmir'deki durumla ilgili olarak belediyelerden brifing aldı. Kılıçdaroğlu, "Merkezi hükümet elinden gelen çabayı gösterme konusunda bir gayret içine girmiştir ama şu açık ve nettir, İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve belediye başkanlarımız burada bir tarih yazmışlardır" dedi.

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Bayraklı, Bornova ve Seferihisar ilçe belediye başkanlarından 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan sürece ilişkin brifing aldı.

    Kılıçdaroğlu, basına kapalı yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada, İzmir'de yaşanan depremin herkesi derinden üzdüğünü belirtti. Acıların sarılması, sonlandırılması için belediye başkanlarının seferber olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, sürecin rahat atlatılması için AFAD, Kızılay, Jandarma gibi kamu kurum ve kuruluşlarının yaptıkları katkıların da şükranla anılması gerektiğini söyledi.

    © AFP 2020 / Ozan Köse
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    Toplantıda bir durum değerlendirmesi yaptıklarını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

    "Şu ana kadar evlerinden ayrılan bütün yurttaşlara 42 milyon liralık kira yardımı yapıldığı ifade edildi. 224 hane belediyeye ait konutlara yerleştirildi, bütün iç donanımı, tefrişatı sağlanarak... 4 bin 200 aileye de ayrıca 10'ar bin lira kira yardımı yapıldığı ifade edildi. Eğitimle ilgili, -uzaktan eğitim var zaten-, çocukların bütün talepleri, tablet başta olmak üzere tümü karşılanmış vaziyette. Ağır ve orta hasarlı binalar var. Bunların bir an önce yıkılması veya onarılması, güçlendirilmesi gerekiyor. Bu konuda merkezi hükümetin yapacağı her türlü katkı çok önemli. Ayrıca Büyükşehir Belediyemiz, belediyelerimiz merkezi hükümetle bu sorununun rahat bir şekilde giderilmesi açısından da ellerinden gelen bütün çabaları gösterecekler."

    'Bütün ihtiyaçlar belediyelerimiz tarafından karşılanmıştır'

    İzmir'in yaşadığı acının, Türkiye'nin ortak acısı haline dönüştüğünü vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Gerek bizim diğer belediyelerimiz, gerek AK Parti'ye veya MHP'ye ait belediyeler var, İYİ Parti'ye ait belediyeler var, o belediyelerin de şöyle ya da böyle katkıları olmuştur. Merkezi hükümet de elinden gelen çabayı gösterme konusunda bir gayret içine girmiştir ama şu açık ve nettir, İzmir Büyükşehir Belediyemiz ve belediye başkanlarımız burada bir tarih yazmışlardır" dedi.

    © Fotoğraf : İzmir Büyükşehir Belediyesi
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    Hiçbir depremzedenin en ufak bir ihtiyacının göz ardı edilmediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

    "Ayakkabıdan tutun iletişime kadar, buzdolabından tutun çamaşır makinesine kadar, televizyondan tutun elektrik süpürgesine kadar bütün ihtiyaçlar belediyelerimiz tarafından karşılanmıştır. Giyimi, yiyeceği, içeceği, donanımı her şeyi karşılanmıştır. Bu nedenle bütün medya organlarının huzurunda, belediye başkanlarımıza teşekkür ederim. Onlar günün 24 saati uyumadı, yeter ki İzmirli rahat etsin diye. Bir sorun varsa süratli şekilde sorunun giderilmesi için de ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdiler. Bundan sonra kentsel dönüşümle ilgili olarak da merkezi hükümet engel çıkarmadığı sürece her türlü sorunu kısa süre içinde çözeceklerdir. Bizim gönlümüzde yatan merkezi hükümetle yerel yönetimler arasında karşılıklı güçlü bir diyaloğun olmasıdır. Sorun bir parti sorunu değildir. Deprem sorunu hepimizin ortak sorundur. Bu ortak sorunun giderilmesi lazım. Merkezi yönetimle yerel yönetimler el birliği, güç birliği yaptıkları taktirde bundan vatandaşlar memnun olacaklardır. Bu vatandaşların içinde her partiye oy veren kişiler var. Parti ayrımı yapmaksızın, belediyelere engel çıkarmaksızın, iş birliği halinde bütün bu sorunları çözmek mümkündür."

    Etiketler:
    Kızılay, AFAD, Seferihisar, Bornova, Bayraklı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kentsel dönüşüm, Kemal Kılıçdaroğlu, Deprem, İzmir, Tunç Soyer, CHP, İYİ Parti, MHP, AK Parti
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