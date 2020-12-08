Ankara'da hafta sonu işletmeler alkol satışı yapamayacak

Haber Global'in aktardığına göre, Ankara Emniyeti, market ve bakkallara, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonları içki satışı yapılmayacağına ilişkin yazı gönderdi.

Yazıda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde açık kalmasına izin verilen iş yerlerinde alkollü içki satılamayacağı belirtildi.

Bu çerçevede satış ruhsatı olsa dahi hafta sonları 10:00-17:00 saatlerinde açık olan bakkal, market, süpermarket gibi yerler müşterilerine içki vermeyecek. Satış yapanlara ise idari para cezası uygulanacak.