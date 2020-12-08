Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği'ne Mercan atandı, AFAD Başkanı Güllüoğlu'na Tanzanya'da büyükelçilik görevi verildi

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi. AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu da Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine atandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği görevine, Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan getirildi.

Buna göre, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilirken; Cihad Erginay'a Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği; Ahmet Başar Şen'e Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği; Hatun Demirer'e Türkiye'nin AGİT Nezdindeki Daimi Temsilciliği; Ahmet Demirok'a Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği görevleri verildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise Belgrad Büyükelçiliği görevine atandı.

Büyükelçilikler ve atanan isimler