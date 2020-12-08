Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı Üstün'ün evine silahlı saldırı

Anadolu Ajansı'nın aktardığı habere göre, S.A. adlı şahıs, Ayhan Sefer Üstün'ün Adapazarı ilçesindeki evine tüfekle ateş açtı. Saldırı esnasında Üstün ve ailesinin evde olmadığı belirtildi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcımız ve Sakarya eski milletvekilimiz Sn. Ayhan Sefer Üstün’ün, Adapazarı’ndaki evine saat 11:30 sularında “silahlı saldırı”düzenlenmiştir.



Kendini S.A. olarak tanıtan saldırgan, emniyet kayıtlarına göre geçmişte benzer olaylara karışmış + — Serkan Özcan (@serkanozcan1) December 8, 2020

​Şüpheli S.A, saldırı sonrası polisi arayarak kendisini ihbar etti. Ekiplerce gözaltına alınan S.A'nın başka suçlardan da kaydı olduğu bildirildi.

Bu arada, açılan ateş sonucu evin giriş katındaki verandanın camlarının kırıldığı görüldü.