AK Parti Sözcüsü Çelik açıklama yapıyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK ve MKYK ile ilgili açıklama yapıyor.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

- Sağlık çalışanlarını anmadığımız, onları takdir etmediğimiz hiçbir toplantı yoktur. Sağlık çalışanlarımız insan sevgisinin ve vatanseverliğin tanımını adeta yeniden yazıyorlar. Bu derece vatansever, sağlıksever sağlık çalışanları dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Hepsine sevgilerimizi saygılarımızı sunuyoruz.

- Maske, mesafe, temizlikteki zaaflar olumsuz etkiliyor.

- 'AK Parti çalışanlarına ücret ödemiyor' gibisinden haberler gördük. Normal zamanlarda yüzde 30 oranında pay gönderdiğimiz teşkilatlarımıza Kovid zamanı yüzde 40 gönderdik. Ödenmemiş bir ilçe veya il binası kirası söz konusu değildir. Maaş ödenmemesi diye bir şey söz konusu değildir.

- (Azerbaycan ziyareti) Tarihi bir öneme sahip. 9-10 Aralık'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın Bakü ziyareti son derece önemli. 9 Kasım 2020'de mutabakat imzalanmıştı. Ermenistan'In Azerbaycan topraklarından çekilmesi gerekiyordu. Bu anlaşma 1 Aralık'ta uygulanmıştır.

- Üçlü mutabakat uyarınca, ateşkesi kontrol etmek üzere orada Rusya ve Türkiye tarafından ortak merkez oluşturulacak. Bu ortak merkezin oluşturulmasıyla ilgili çalışmalar sürdürülüyor. TSK personeline ilişkin hazırlıklar tamamlandı.

- (Fransa Meclisi'nin Karabağ kararı) Karar hükümsüz ama zihniyeti gösterdiği için manidar. Fransa Parlamentosu'nun Yukarı Karabağ kararı hükümsüzdür. Fransa tarafsızlığını kaybetmiş oluyor. Fransa'nın hukuk temelinde yüzleşmesi gerekiyor. Fransa'dan bugüne kadar Ermenistan'ın işgal ettiği bölgelerden çıkması gerektiğini ifade eden bir açıklama duymadık. Sembolik bile olsa provokatif bir karardır. Fransa gibi köklü devlete yakışmayan bir yaklaşım.

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