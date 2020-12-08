Trabzon'da sokakta HES kodu uygulaması başladı

Trabzon'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kentin en işlek yerlerinden Uzun Sokak ile Kahramanmaraş Caddesi'nde Hayat Eve Sığar (HES) kodu uygulaması başlatıldı.

Trabzon'da, İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği, hareketliliğin en yoğun olduğu bölgelerden Ortahisar ilçe merkezindeki Uzun Sokak ve Kahramanmaraş Caddesi'nde HES kodu uygulamasına geçildi.

Polis ekiplerince, Valilik koordinasyonunda yürütülen uygulama kapsamında Uzun Sokak ile Kahramanmaraş Caddesi'nin giriş ve çıkışlarına yayalar için denetim noktaları oluşturuldu.

Bariyer yerleştirilen noktalarda denetim yapan polisler, HES kodu bulunmayan vatandaşların geçişine izin vermedi. Ekipler, bazı vatandaşların HES kodu oluşturmasına yardımcı oldu.

Denetim nedeniyle kontrol noktalarının önünde zaman zaman yoğunluk oluştu.

Kentte bir süredir, Adalet Sarayı ve Bölge İdare Mahkemesi ile alışveriş merkezlerine de HES kodu ile giriliyor.