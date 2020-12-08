Dışişleri'nden Libya'da el koyulan Türk gemisiyle ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı Libya'da el koyulan Jamaika bandıralı Türk gemisiyle ilgili durumu kınadı. Bakanlık yaptığı açıklamada "Bu uygulamayı kuvvetle kınıyoruz. Geminin planlı seferine yeniden başlamasını sağlayacak adımlar derhal atılmalıdır" ifadelerine yer verdi.