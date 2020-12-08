Türkiye'de koronavirüsten 211 kişi hayatını kaybetti, 33 bin 198 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son duruma göre 8 Aralık 2020'de koronavirüs nedeniyle Türkiye'de 211 can kaybı yaşandı; 33 bin 198 yeni vaka tespit edildi.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000’e toplamda ise 20.000.000’a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000’e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız."

Bugün tespit edilen 6.593 yeni hastamız var. Günlük test sayısında 200.000’e toplamda ise 20.000.000’a ulaştık. Ağır hasta sayımız artış hızı azalsa da 6.000’e yaklaştı. Kalabalıklardan uzak durmalı ve kendi kısıtlamalarımızı kendimiz uygulamalıyız. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 8, 2020

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