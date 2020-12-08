Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü. Görüşmede, Yukarı Karabağ, Ukrayna ve İstanbul'da gözaltına alındıktan sonra savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılan 2 Rus gazeteci ele alındı.