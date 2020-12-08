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    Metin Feyzioğlu

    TBB Başkanı Feyzioğlu: Avukatın, hakim ve savcı olmadan önce özel bir yüksek lisans programından geçilmesini istiyoruz

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    Türkiye
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    Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Avukatın, hakim ve savcı olmadan önce özel bir yüksek lisans programından geçilmesini istiyoruz. Bunlar, gerçekleştiği takdirde muazzam işler" dedi.

    Feyzioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e sunulan yargıda yeni reform önerilerine ilişkin çalışmanın detaylarını anlattı. 

    Avukatların 28 maddelik reform önerilerinin detayları hakkında bilgi veren Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Türkiye Yargı Reform Strateji Belgesi" hazırlanırken de TBB'nin, baroların ve avukatların etkin şekilde hazırlık aşamasında yer aldığını, şimdi ise yeni bir aşamaya geçildiğini hatırlattı.

    Feyzioğlu, yeni aşamada avukatları sürece çok daha etkin şekilde dahil etmek istediklerini ve onlara, "Nelerin yapılmasını istiyorsunuz?" sorusunu yönelttiklerini belirterek sahada çarpışanların ve ayrıntıları bilenlerin avukatlar olduğunu vurguladı.

    Avukatlardan binden fazla rapor geldiğini ve bu raporların hepsini tek tek çalıştıklarını aktaran Feyzioğlu, "Avukatın, hakim ve savcı olmadan önce özel bir yüksek lisans programından geçilmesini istiyoruz. Bunlar, gerçekleştiği takdirde muazzam işler ve hakim-savcı yardımcılığını destekliyoruz. Nasıl olması gerektiğini söyledik, meslektaşlarımızdan da bu konuda çok büyük destek var" dedi.

    'Avukatların ekonomik sorunları çok çok büyük'

    Feyzioğlu, avukatlar açısından "insan hakkı ihlali" haline gelmiş birtakım sorunlar olduğunu ve bunları da dile getirdiklerini ifade ederek şöyle konuştu:

    "Bir ceza davasına CMK'den, yani baro tarafından avukatı olmadığı için atanan bir avukatın, ceza mahkemesinde, sonra istinafta, sonra olursa temyizde toplam alacağı ücret 700 küsur lira. Bununla geçim falan olmaz. Bugün serbest çalışıp asgari ücretin altında aylarca kazanamayan meslektaşlarımız var. Bizim mevcudumuzun şu anda yaklaşık yüzde 55'i 5 yıl kıdemin altında. Dolayısıyla avukatların ekonomik sorunları çok çok büyük. 'CMK ücretlerinde nasıl bir iyileştirme yapılabilir' bunu konuştuk. 30 yıl avukatlık yaptıktan sonra 1.800 lira emekli maaşı... Bunu, devletin kaynaklarını en az kullanarak kendi sistemimiz içinde nasıl iyileştirebiliriz, bunların somut önerilerini verdik. Yani biz sadece soruna işaret etmekle kalmıyoruz, çözümü de getiriyoruz."

    'Tapuda gayrimenkul alım satımlarında avukatın da orada olmasını istiyoruz'

    Feyzioğlu, vatandaşların desteklemesini bekledikleri önerileri olduğuna da değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Gayrimenkullerle ilgili tapuda yapılan işlemlerde her türlü aldatılmayı, yolsuzluğu, 'Ben anlamadım, 'O öyle değildi, böyleymiş meğer', 'İmzaladım ama okumadan imzaladım' gibi çoğu zaman da haklı olan itirazı ortadan kaldıracak bir önerimiz var. Tapuda gayrimenkul alım satımlarında çok cüzi bir sabit ücret karşılığında avukatın orada olmasını ve onun da imza atmasını istiyoruz, sorumluluk üstlenmesi, sosyal devlet anlamında. Sonra, vatandaşlarımıza hukuki himaye sigortası getirilsin istiyoruz. Pek çok devlette bunun örnekleri var. Yani avukata danışmanın artık kültür, alışkanlık haline geldiği pek çok toplumda hukuki himaye sigortası var. Bunu getirdik, tartışalım istedik ve daha niceleri.

    Mesela, Cumhurbaşkanımızın açıkladığı belgede, kamuda çalışan avukatların durumlarının iyileştirilmesi var. Bugün, bir imzayla milyonlarca, milyonlarca liraya ilişkin hukuki tasarruf yapan kamuda çalışan avukatları, sigorta şirketleri mesleki sorumluluk sigortasıyla teminat altına almayı reddediyor çünkü o kadar büyük bir sorumluluk ama bu arkadaşlarımızın maaşları gerçekten yaşamaya yetecek kadar değil. Dolayısıyla onların ek gösterge sorunları var, bunları da konuştuk. Sayın Maliye Bakanımıza da bunları arz edeceğiz."

    'Gemi su alıyorsa hepimiz zarar görüyoruz'

    Feyzioğlu, sorunların yapıcı bir diyalogla çözülebileceğini vurgulayarak, Türkiye'de "hukukun, hukuki güvenliğin ve huzurun" olduğu düşüncesinin, eğitimle iyi uygulamalarla yerleştirilmesinin önemine işaret etti. Bunun el birliğiyle yapılacağını vurgulayan Feyzioğlu, "Bu gemi su alıyorsa hepimiz zarar görüyoruz. Bu gemi huzurla güvenle seyahat ediyorsa hepimiz amaca doğru emin adımlarla ilerliyoruz. Bizim de amacımız o hedefe doğru, çağdaş uygarlık düzeyinin de üzerine doğru, büyük Atatürk'ün koyduğu o büyük hedefe doğru çağdaş adımlarla ilerlemek" dedi.

    Feyzioğlu, Bakan Gül ile yaptıkları toplantının sembolik olmadığını, 28 başlığın tek tek konuşulduğunu, alt başlıkların açılması ve işleyen çözümlere dönüştürülmesi için Bakan Gül'ün görevlendirmeler yaptığını belirtti, bundan sonraki sürecin de takipçisi olacaklarını kaydetti. 

    Etiketler:
    yüksek lisans programları, Yüksek lisans, Tapu, Abdulhamit Gül, Avukat, Savcı, Hakim, Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türkiye Barolar Birliği, Metin Feyzioğlu
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