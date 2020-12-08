Sokağa çıkma yasağında marketlerde alkol satışı yapılmayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta sonları marketler 10.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet verebiliyor. Ancak tekel ruhsatı olan işletmeler kapalı.

NTV'nin haberine göre yetkililer, kararın haksız rekabetin önüne geçilmesi için alındığını kaydetti.

Hafta sonları temel ihtiyaçların karşılanabilmesi için marketlerin açık kaldığı vurgulandı.

Bu kapsamda cumartesi ve pazar günleri açık olan market ve bakkalardan alkollü içki alınamayacak.