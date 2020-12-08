Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın sağlık durumuna ilişkin son durumu bildirdi. Canlı yayına bağlanan Canova, 'Sağlık durumu şu an gayet iyi, gayet de sakindi' bilgisini paylaştı.
Canlı yayında paylaşılan son duruma göre Ceyhan'ın bir mide rahatsızlığı geçirdiği, Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde müşayede altında tutulduğu bildirildi.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın canlı yayından ayrılması sonrası verilen aranın ardından programın sunucu Başak Şengül şunları aktarmıştı:
"Tam anlamıyla durumuna dair net bir bilgi edinemedik. Sağlık ekiplerinin de müdahalesi söz konusu. Malumunuz Ankara stüdyosundaydı Prof Dr. Mehmet Ceyhan. Kendisi aşı ile, salgın ile salgın başladığından bu yana bütün sorularımızı cevaplayan, Türkiye kamuoyunun da güvenle takip ettiği uzman bir isim. Rahatsızlandı birkaç dakika öncesinde. Geride bıraktığımız arayı da o sebeple vermiştik. Bir an önce kendisinden iyi haber alıp sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Şöyle söyleyelim, şimdi bir hafif baş dönmesi olmuş hocamıza o yan stüdyoda. Şu an ambulans girmek üzere binaya. Hocamız şu anda ambulansla hastaneye gidiyor. Şuuru, bilinci yerinde.
Gün boyunca çok toplantılara katıldığını, yorgun olduğunu söyledi hoca. Gereken tıbbi yardım yapılıyor şu anda."
Programın katılımcılarından Hulki Cevizoğlu, yayın öncesi Mehmet Ceyhan'ın kendini çok iyi hissetmediği, Cevizoğlu'na kronik mide rahatsızlığı bulunduğunu söylediğini açıkladı.
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