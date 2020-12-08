Prof. Dr. Mehmet Ceyhan canlı yayında rahatsızlandı

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, CNN Türk kanalında katıldığı bir canlı yayın programında rahatsızlanarak yayından ayrıldı. Gelen son bilgilere göre Ceyhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldüğü bildirildi.