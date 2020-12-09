Kayıt
09:46 09 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 4 Ocak, yüz yüze eğitim için umut vadeden bir tahmin

    © Fotoğraf : Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 54
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1e/1042559364_0:-1:1280:720_1200x675_80_0_0_3f3063904a524745db8552998a356861.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012091043365856-milli-egitim-bakani-selcuk-4-ocak-yuz-yuze-egitim-icin-umut-vadeden-bir-tahmin/

    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime ilişkin, "4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin. Sonrasında ara tatil dönemi geliyor, sonrasında ikinci dönem gelecek. Bunların hepsini, her şekilde değişikliği dikkate alarak düşünüyoruz" dedi.

    Milli Eğitim Bakanı Selçuk, AHaber canlı yayınında, açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

    2019 Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) Türkiye sonuçlarına değinen Selçuk, TIMSS'in müfredat, matematik ve fen ağırlıklı yaklaşım sergilediğini anlattı.

    Türkiye'nin, matematik ve fen alanında, TIMSS uygulamalarında sabit başarı ölçüsü olarak kabul edilen ölçek orta noktasının, 500 puanın üzerine ilk kez çıktığına işaret eden Selçuk, bu sonucu 'sıçrama' olarak nitelendirdi.

    '35. sıradayken 19. sıraya yükseliyoruz, bu ciddi yükseliş

    Sonuçlarla ilgili tahmin yaptığında birçok kişinin 'olmaz öyle bir şey' dediğini aktaran Selçuk, bu sonuca ulaşmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi, emeği geçenlere teşekkür etti. Selçuk, şöyle konuştu:

    "Türkiye'nin eğitim sisteminin uluslararası düzeyde ivme kazanmış olması mutluluk verici durum. Türkiye eğer azmederse daha iyisine muktedirdir, daha iyisi de olacak. Bununla ilgili çalışmaları sistematik biçimde yürütüyoruz. Bizim 4. sınıfta fen alanına baktığımızda 2015'te 483 olan ortalama puanımız 43 puan artarak 526'ya çıkıyor. Ciddi bir artış bu. Bunu geçtiğimiz yıllarla ve başka ülkelerin yükseliş sıralamasıyla karşılaştırdığımızda, ne kadar büyük sıçrama olduğu görülecek. 47 ülke arasında 35'inci sıradayken 2019 yılında 58 ülke arasında 19'uncu sıraya yükseliyoruz. Bu ciddi yükseliş. Bunu sürdürülebilir kılmak için ciddi çalışmalara ihtiyaç var."

    'Tabii ki var eksiğimiz, tabii ki daha çok çalışmamız lazım'

    "TIMSS sınavı nedir, neyi ölçer, bunun müfredattaki karşılığı nedir, ölçme değerlendirme mantalitesinin ne olduğuna" yönelik çok spesifik çalışmalar yaptıklarını belirten Selçuk, şunları söyledi:

    "Bu araştırmanın örneklemini uluslararası kuruluş belirliyor. Örneklemi seçen de onlar. Onların belirli algoritmaları var. Bu çerçevede de bizim LGS'ye yönelik olarak, müfredata yönelik olarak akıl yürütmeyi öne çıkaran, eleştirel düşünme süreçlerini öne çıkaran, okuduğunu anlamayı öne çıkaran yaklaşımımız, öğretmenlere yönelik salgın döneminde uzaktan eğitimle yaptığımız çalışmalar, EBA'da yaptığımız çalışmalar, soru destek paketleri, bütün bunlar adım adım iyileştirmeyi sağlıyor."  

    Milli Eğitim Bakanlığı'nın raporlarında eğitimdeki eksikliklere de yer verildiğini belirten Selçuk, "Tabii ki var eksiğimiz, tabii ki daha çok çalışmamız lazım. Ama elbette iyiye iyi, olumsuza olumsuz demek, gelişmeye açık yönlerimizi de konuşmak zorundayız. Ama her şeye kötü denilirse, umudu tamamen yitirirsek o zaman yol alamayız" değerlendirmesinde bulundu.

    'Kırk kere ölçüp, bir kere biçiyoruz'

    LGS ve YKS sınavlarında tüm müfredattan sorumlu olup olunmayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Biz makro politikalara baktığımızda sadece bugüne bakarak kararlar alamayız. Bu kararları alırken, bizim büyük bir bilimsel heyetimiz var. Ayrıca il müdürlerimiz ve Milli Eğitim Bakanlığımızda çalışan öğretmenlerimizin görüşleri var. Kırk kere ölçüp, bir kere biçiyoruz. Eğitim sisteminin uzun vadeli, orta vadeli hedeflerini dikkate alarak kararlar veriyorlar. Biz bunu şahsi olarak masa başında veremeyiz. Yetkimiz olsa bile hakkımız yok. Çünkü bu milletin geleceği ile ilgili bir konu."

    © AA
    Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulların sokaktan daha güvenli olduğunu ispat etme imkanı bulduk
    Selçuk, salgın döneminde yapılacak sınavlarla ilgili farklı yaklaşım sergileyeceklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

    "Son sınıfta üniversite sınavına girecek çocuklar, zaten hep rapor alıp evde kalmayı tercih eden çocuklarımızdı. Ama bu sene öğretmenlerle buluşma konusunda biraz sıkıntımız var. Kaynak konusunda akademik destek yazılımı ile ve televizyonlardaki hafta sonundaki konu anlatımları, soru çözümleri her konu işleniyor televizyonda. Orada işlenmeyen hiçbir konu yok ki sınavda sorulacak olsun. Biz önümüzdeki süreci de bilmiyoruz. Ocakta, martta, nisanda ne olacak? Biz mevcut duruma göre heyetimizle karar bir aldık. Bu karar orta vadede, uzun vadede Türk eğitim sisteminin büyük bir soruna girmesini engellemeyi planlayan bir şey bu. Şu anda tüm müfredattan sorumluyuz ama olağanüstü durumlar olur, başka süreçler yaşanır... Biz her zaman olduğu gibi esnek davranmak durumundayız."

    'Salgının seyri düştüğünde gerekeni yapacağız'

    Bakan Selçuk, koronavirüs nedeniyle ertelenen yüz yüze eğitimin 4 Ocak'ta başlayıp başlamayacağının sorulması üzerine, salgının bir düşüş eğilimine girdiğini, bunun yeterli olmadığını söyledi.

    Salgının durumunu her gün takip ettiklerini ifade eden Selçuk, tüm öğrenci, öğretmen ve ailelerinin temaslı ya da pozitif durumlarını günlük izlediklerini anlattı. Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'yla istişarelerde bulunduklarını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla da bugün bir görüşme yaptığını belirtti.

    Selçuk, "4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin. Sonrasında ara tatil dönemi geliyor, sonrasında ikinci dönem gelecek. Bunların hepsini, her şekilde değişikliği dikkate alarak düşünüyoruz. Tarihlerde değişiklik yapmak, açılışta, kapanışta, tatillerde vesaire. Biz son derece esnek bir yapıyla gitmeyi zaruri buluyoruz. Önümüzdeki süreçte de salgının seyri düştüğünde gerekeni yapacağız" dedi.

    'Riski gördüğüm anda en yüksek seviyede freni yapıyorum'

    "Yarın okul açılsın denirse, biz her şeye hazırız" diyen Selçuk, sürecin öğretmen ve öğrencileri riske atacak durumu beraberinde getirmemesi gerektiğine dikkati çekti. Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

    "Risk varsa biz orada yokuz, geri duruyoruz. Çözüm varsa hemen ileri atılıyoruz, asla geri durmuyoruz. Sistemi çok daha iyi yürütebilelim diye yüz yüze eğitime geçmeyi arzu ediyoruz ama ne kadar isteğim, arzum olursa olsun riski gördüğüm anda da en yüksek seviyede freni ben yapıyorum. Bu konularda bilim insanlarıyla sürekli istişaredeyim."

    Etiketler:
    Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), LGS, Uluslararası Fen ve Matematik Eğilimleri Araştırması (TIMSS), Koronavirüs, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüz yüze eğitim, Ziya Selçuk
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Güney Kore – Sınav – koronavirüs – öğrenci – maske
    Güney Kore’de Kovid-19 gölgesinde üniversite sınavı heyecanı
    Karikatür
    Trump’tan 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma sinyali
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet