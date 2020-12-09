Aynı aileden 4 kişi koronavirüsten öldü

İnegöl'de ikamet eden Memiş ailesi 28 günde 4 yakınlarını toprağa verdi. Kasım ayının ortasında İshakpaşa Camii imam hatibi Mehmet Nuri Memiş, babası Musa Memiş hayatını kaybetti.

Aile aynı gün içerisinde 3 yakınlarını peş peşe yitirdi. Hastanede tedavi gören Cafer Memiş ve amcasının oğlu Yaşar Memiş, bir saat arayla aynı gün içerisinde virüse yenik düştüler.

Memiş ailesi her iki yakınlarını toprağa verdikleri gün Bursa'da koronavirüse yakalanıp tedavi gören damatları Abdurrahman Eren'in de hayatını kaybettiğini öğrendiler. Amca ve yeğen Mahmudiye Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

28 gün içerisinde 2 dayısını, bir de dayısının oğlunu kaybettiklerini söyleyen Cavit Yakşi, vatandaşlara seslenerek herkesi uyardı. Yakşi konuşmasınında şunları söyledi:

"Bir ay dolmadan 3 canımızı kaybettik, şakası yok, herkesin çok dikkatli olması gerekiyor. Önce büyük dayımızı kaybettik ve ardından küçük dayım ile en büyük dayımın oğlunu aynı saat içerisinde kaybettik. Kul hakkı, vebal, mutlaka farklı düşünenler vardır, ama giden geri gelmiyor, sevdiklerimizin acısına katlanmak gerçekten zor. O yüzden herkesin öncelikle büyüklerine çok dikkat etmesi gerekiyor."