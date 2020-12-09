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    Erdoğan: AB'nin alacağı yaptırım kararı Türkiye'yi ırgalamaz

    © AA / Halil Sağırkaya
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012091043367384-erdogan-abnin-alacagi-yaptirim-karari-turkiyeyi-irgalamaz/

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB liderler zirvesinde görüşülecek olan 'yaptırım' kararıyla ilgili "Türkiye'yi ırgalamaz" ifadesini kullandı. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olabileceği yönündeki sözleri için 'isabetli olur' diyen Erdoğan, HDP'nin eski eş genel başkanı Demirtaş'ı ise 'terörist' olarak niteledi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu.

    Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştireceğini ifade Erdoğan, şunları söyledi.

    "Bu süreçte Azerbaycan halkı tam bir dayanışma sergileyerek hiçbir fedakarlıktan kaçınmamıştır. Ermenilerin sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan kalleş saldırılarına rağmen, Azerbaycan haklı mücadelesine gölge düşürmemiştir. Savaş şartlarında dahi Türk ve Müslüman olmanın gerektirdiği asaletten taviz vermeyen Azerbaycanlı kardeşlerimi şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Canları pahasına Karabağ'ı işgalden kurtaran aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman gazilerimize acil şifalar diliyorum. 44 gün süren çetin mücadeleler neticesinde hamdolsun bugün yıldız ve hilal Karabağ semalarında gururla dalgalanıyor. Milletimiz ve Azerbaycanlı kardeşlerimiz birlikte tüm Türk dünyası 30 yıllık adaletsizliğe son verilmiş olmasının sevincini yaşıyor."

    'Azerbaycan halkının haklı sevincine birlikte ortak olacağız'

    "Can Azerbaycan'a olan desteğimiz, bundan sonra da devam edecektir" diyen Erdoğan, "Yarın Bakü'de düzenlenecek zafer törenlerine iştirak ederek, Azerbaycan halkının haklı sevincine birlikte ortak olacağız. Ziyaretim sırasında gerçekleştireceğimiz görüşmelerde önümüzdeki süreçte atılacak adımlara ilişkin fikir alışverişinde bulunacağız" değerlendirmesinde bulundu.

    © AA
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    Azerbaycan ile savunma sanayii alanındaki işbirliğinden güvenliğe, terörle mücadeleye, enerjiden, ekonomi ve ticarete kadar çok geniş bir yelpazede ilişkilerin olduğunu ifade eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: 

    "Azerbaycan'ın kazandığı zafer ikili ilişkilerimizi ve iş birliğimizin daha da ilerletilmesine zemin hazırlamıştır. İşgal edilen topraklarının yeniden imarı sürecinde de Azerbaycanlı kardeşlerimizin gerek altyapı gerek üst yapıya yönelik çalışmalarda yanında olacağız. Bu vesileyle salgınla ortak mücadele konusundaki çalışmaları da gözden geçireceğiz. Tüm bu alanlarda iş birliğimizi geliştirmenin yollarını ele alırken ileriye dönük zemin teşkil edecek değerlendirmelerde de bulunacağız. Ziyaretin, tek millet iki devlet şiarını temel alan ülkelerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

    Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması: Nasıl bir adım atacağı konusu bizim derdimiz değil

    Erdoğan, bir gazetecinin, "Günlerdir kamuoyunda CHP'deki taciz ve tecavüz skandalları konuşuluyor, CHP yönetiminden bu çerçevede bir yanıt gelmedi ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylık açıklaması geldi. Bu açıklama gündem değiştirmeye yönelik midir? Şayet aday olursa Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ilişkin değerlendirmeniz nedir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

    "Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağı konusu bizim derdimiz değil. Bu onun kendi derdidir. Yapmış olduğu açıklama da verdiği cevap da zaten çok sulandırılmış bir cevaptır. Eğer aday olacaksa gerçekten böyle bir şey düşünüyorsa bu partisi için de ülkemiz için de isabetli olur."

    '1963'ten bu yana AB bize zaten sürekli yaptırım uyguluyor'

    Erdoğan, "10-11 Aralık'ta Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Türkiye'ye bir yaptırım çıkarsa tavrınız ne olur? Zirve öncesi liderlere bir çağrınız olur mu?" sorusu üzerine şunları söyledi:

    "Türkiye'ye yönelik yapılacak herhangi bir yaptırım kararı, Türkiye'yi çok fazla da ırgalamaz. Biz, resmi olarak 1963'ten bu yana AB bize zaten sürekli yaptırım uyguluyor. Hiçbir zaman AB dürüst davranmamıştır. Hiçbir zaman AB verdiği sözün arkasında durmamıştır. Ama biz o günden bugüne hep sabrettik. Hala da sabrediyoruz. Şu anda atacakları adımlar, verecekleri kararlar nedir bunların hepsini göreceğiz ama samimi olan, dürüst olan liderler zaten bu sürece yönelik gayet dik duruyorlar ve Türkiye'ye karşı yapılacak bu tür yaklaşımlara da sıcak bakmıyorlar."

    'Demirtaş'ın hakkını koruyacak değiliz'

    Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'terörist' olarak niteleyen Erdoğan, "Yargının işine müdahale etmek benim haddime değil ama Selahattin Demirtaş gibi teröristin, varsa, sözde hakkını koruyacak değiliz. İnanıyorum ki yargımız Demirtaş gibi teröriste böyle bir imkan hazırlamaz. Kaldı ki Kobani'nin, Diyarbakır'ın, Yasin Börü'nün faili odur" dedi.

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    'Yunanistan bir komşu olarak dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam ederiz'

    • (Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in açıklamaları) Aslında sürekli masadan kaçanlar bunlar. Hiçbir zaman bunlar masada durmadılar. Eğer Yunanistan bir komşu olarak dürüst davranırsa bizler de masada olmaya devam ederiz.
    • Bundan sonra da dimdik yolumuza devam ediyoruz. Doğu Akdeniz'deki haklarımız neyse bu haklarımızı korumaya devam edeceğiz.

    'Biden ile yabancı değilim, evime kadar gelmiş birisidir'

    • (Türkiye-ABD ilişkileri) Biden ile yabancı değilim. Obama döneminden de gayet iyi tanışan birisiyim. Evime kadar gelmiş olan birisidir. Rahatsızlığımda beni evimde ziyaret etmiştir.
    • Sayın Biden görevi üstlensin, üstlendikten sonra herhalde oturup bazı şeyleri konuşacağız. Bizim silah alımlarıyla alakalı konularda attıkları adımları veya ifadeleri doğrusu şık bulmuyoruz.

    'Fransa artık ırkçı söylemlerin yoğunlaştığı bir yer haline geldi'

    • (Başakşehir-PSG maçı) Fransa artık ırkçı söylemlerin yoğunlaştığı bir yer haline geldi. Temenni ederiz ki akşam bu maç suhuletle biter.
    • (Asgari ücret görüşmeleri) Temennimiz odur ki isabetli, hayırlı bir karar çıkar ve yola devam ederiz.
    Etiketler:
    Ermenistan, İlham Aliyev, Yasin Börü, Kobani, Asgari ücret, Irkçılık, Futbol, Paris Saint Germain (PSG), Medipol Başakşehir, Barack Obama, Joe Biden, Doğu Akdeniz, Kiryakos Miçotakis, Yunanistan, Karabağ, HDP, Selahattin Demirtaş, CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, Yaptırım, Türkiye, Avrupa Birliği, Azerbaycan, Recep Tayyip Erdoğan
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