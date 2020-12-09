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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

    Sağlık Bakanı Koca: Çin aşısının sonuçları yeterince etkin olmazsa iade etme ve beş kuruş ödememe hakkımız var

    © AA
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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelecek koronavirüs aşısıyla ilgili, "Beğenmezsek ödeme yapmayacağız. Siparişimizi verirken bunu anlaşmaya koyduk. Bizdeki sonuçlar yeterince etkin olmaz ise aşıları iade etme ve beş kuruş bile ödememe hakkımız var" dedi. Koca, gelecek yaz aylarına kadar 50 milyon kişiye aşı yapılmasının hedeflendiğini söyledi.

    Habertürk yazarı Fatih Altaylı'ya konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Hedefimiz 100 milyon dozu en geç nisan sonuna kadar temin edip, uygulamış olmak. Sonrası zaten yaz. Biz yazdan önce 50 milyon vatandaşımızı aşılamış olmak istiyoruz. Bu sayıya ulaşmamız şart" dedi.

    Çin'den gelecek koronavirüs aşısı dışında BioNTech'in geliştirdiği aşıdan 25 milyon doz alınacağını söyleyen Koca, "Fiyat da pahalı değil. Bizim BioNTech ile anlaştığımız fiyat Çin aşısını aldığımız fiyat ile aynı" ifadesini kullandı.

    Sinovac'ın Endonezya’da açıklanan ilk faz 3 nihai sonuçlarından memnun olduğunu belirten Koca, "Yüzde 97 etkinlik açıklandı. Bu oldukça sevindirici" dedi ve asıl önemli olanın birkaç gün sonra netleşecek olan Türkiye’deki 3. Faz çalışma sonuçları olduğunu ekledi.

    'Beğenmezsek ödeme yapmayacağız'

    Koca, "Beğenmezsek ödeme yapmayacağız bu aşıya. Bu şekilde aşı anlaşması yapabilmiş tek ülkeyiz. Siparişimizi verirken bunu anlaşmaya koyduk. Bizdeki sonuçlar yeterince etkin olmaz ise aşıları iade etme ve beş kuruş bile ödememe hakkımız var. Böyle bir anlaşmayı, herhangi bir aşı firması ile yapabilmiş başka ülke yok" diye konuştu.

    © AA
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    Bakan Koca, Altaylı'nın "Diyelim ki 3. Faz sonuçları olumsuz çıktı ve beğenmedik. Elimizde başka aşı yok. Tek sepetten çıkacak yumurtalara bağladık kendimizi" sözlerine şu yanıtı verdi:

    "Haklısınız ama başka sepet de yoktu. Keşke bizim bu aşılar için ne uğraş verdiğimizi vatandaş bilse. Emin olun diğer firmalar ile ilgili görüşmelerimizde geç kalmadık. Ama vermediler ya da bizim istediğimiz sürede veremediler. Pek çok firma ile görüşüldü en başında. Umut veren aşı çalışmalarının hepsiyle. Mesele süre idi. Ne zaman verileceği. İki firma bize süre konusunda istediğimize yakın tarihlerde aşı verebileceğini söyledi o zaman. Biri Sinovac (Çin), diğeri AstraZeneca/Oxford (İngiltere) erken dönemde aşı temin edebilecek olanlar bunlardı. AstraZeneca sonuçlarda sorun yaşayınca onlarla anlaşamadık. Ama hala önümüzde o olasılık var. AstraZenaca hala aşı verebiliriz diyor ve sonuçlar olumlu çıkarsa İngilizlerin AstraZeneca aşısını da alabiliriz. O kapı hala açık. Üstelik 4 dolar fiyatı ile en ucuz aşı da o. Moderna ise sizin de bildiğiniz gibi ABD dışına satılamayacak ilk dönemde."

    'Yazdan önce 50 milyon vatandaşımızı aşılamış olmak istiyoruz, bu sayıya ulaşmamız şart'

    Koca, "Diğer ülkeler nasıl alabildi peki BioNTech ve Moderna aşılarını?" sorusuna da şöyle yanıtladı:

    "Sürekli listeler dolaşıyor sosyal medyada ve medyada. Amerika 600 milyon doz, Hindistan 1.4 milyar doz, İngiltere 300 milyon doz, Almanya 300 milyon doz gibi sayılar. Biz bunların arasında 50 milyon doz ile altlarda gösteriliyoruz. Ama şunu kimse sormuyor. Bu bahsedilen dozlar bu ülkelere ne zaman verilecek bu aşılar ne zaman halka ulaşacak ve uygulanacak. Alacaklar da ne zaman alacaklar meselesi var. Bunların büyük bölümü 2021 sonuna kadar hatta daha sonrasına söz edilen sayılar. Biz ise acilen bu aşıları istiyoruz. Yazdan önce istiyoruz. İngiltere aşı yapmaya başladı bugün. Peki kaç doz? Ay sonuna kadar 600 bin doz. Almanya nisan sonuna kadar 11 milyon doz yapabilecek. Yani 5.5 milyon kişi. Biz ise nisan sonuna kadar 50 milyon dozu kesinlikle dağıtıp, aşıyı yapmış olacağız. Ama bizim asıl hedefimiz o tarihe kadar 100 milyon dozu temin edip, yapmış olmak. İnaktif aşıların üretimi daha kolay ve hızlı olduğu için biz hızlıca Sinovac’tan temin edebiliyoruz. Hala diğerleri ile de görüşmelerimiz sürüyor. Çok açık söylüyorum bizim hedefimiz 100 milyon dozu en geç nisan sonuna kadar temin edip, uygulamış olmak. Sonrası zaten yaz. Biz yazdan önce 50 milyon vatandaşımızı aşılamış olmak istiyoruz. Bu sayıya ulaşmamız şart.”

    'Yangınımız var, bir an önce söndürmemiz lazım'

    BioNTech’in sahibi Türk bilim insanı Prof. Uğur Şahin ile yapılan görüşmeye ilişkin de açıklama yapan Koca, şöyle konuştu:

    © AA
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    "Almadığımız doğru bilgi değil. BioNTech aşısı da gelecek. Üretimi zor bir aşı, taşıması belirli koşullara bağlı bir aşı. Onlarla da bir yere vardık. Yıl sonuna kadar 25 milyon dozu verebilecekler. Biz bunu erkene çekmeye çalışıyoruz. Yoksa BioNTech aşı da gelecek. Mesele zamanlama. Biz yazdan önce istiyoruz. Yangınımız var. Bir an önce söndürmemiz lazım. Ama BioNTech aşısı da gelecek.”

    Koca, "Yeni yıla kadar bir kısım gelir. Nisana kadar gerisi gelsin diye uğraşıyoruz. Bize nisana kadar en 100 milyon doz gerek bunu sağlamaya çalışıyoruz. Nisan ayında bu belayı bitirmek, gündemden düşürmek istiyoruz. Bu yüzden tüm aşılarla ilgiliyiz. İstemiyoruz diye bir şey yok. Alacağız. En az 25 milyon doz alacağız. Fiyat da pahalı değil. Bizim BioNTech ile anlaştığımız fiyat Çin aşısını aldığımız fiyat ile aynı" dedi.

    Sağlık Bakanı Koca, "11 dolar mı yani?" sorusuna "Hemen hemen" diye yanıt verdi.

    '1. kademe sağlık hizmetinde dünyanın en iyilerinden biriyiz'

    Koca, Altaylı'nın "Bu kadar aşıyı yani 100 milyon dozu bulsak da, yapmak kolay mı, burada da sorun olacak diyenler var. Avrupa’da pek çok ülke ön hazırlık yaptı. Biz ise yapmadık" sözleri üzerine şunları söyledi:

    "Haklı bir soru. Ama merak etmeyin. Biz yaparız. 1. kademe sağlık hizmetinde dünyanın en iyilerinden biriyiz. Bu yüzden çok fazla ekstra hazırlığa gerek yok. Ama hazırlığımızı elbette yapıyoruz. İddia ediyorum Avrupa’da bu aşıyı en hızlı uygulayabilecek ülkelerden belki de birincisiyiz. Bir de İngiltere hızlı uygulama kapasitesine sahip. Almanya da hazırlık yaptı. Pek çok ülke aşı gelse bile çok hızlı uygulayamayacak. Bizde sorun çıkmaz. Çok hızlı uygularız. Mesela ben ilk sağlık personeline yapılacak olan ilk aşıların 1 gün içinde yapılıp bitirilmesini istiyorum ki yapacak durumdayız.”

    Etiketler:
    Uğur Şahin, ABD, Almanya, Moderna, İngiltere, Türkiye, Koronavirüs aşısı, Koronavirüs, Çin, Fatih Altaylı, Fahrettin Koca, Endonezya, Sinovac Biotech, AstraZeneca, BioNTech
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