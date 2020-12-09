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    Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında

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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklama yapıyor.

    Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

    - Bilim kurulumuz yol gösterici olarak katkı sağlamaktadır. Ülkemizdeki tüm gelişmeleri değerlendirmekteyiz. 

    - Bugün itibariyle toplam yapılan test sayısı 20 milyonu buldu, pozitif vaka sayımız 1.5 milyonu aştı. 

    - Hatay, Adana, Sivas, Samsun Antalya, Mersin ve Ordu da vaka sayılarımız artmaya devam ediyor.

    - Yoğun bakımlarımız ciddi yük altında. Hastanelerimiz ve sağlık çalışanlarımız gittikçe artan bir yükü göğüslemenin çabası içinde.

    - Ülkemizde bundan önceki zirve olan nisan ayına göre günlük vaka sayısında 5 kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır

    - Alternatif aşıları temin etmek için gayret gösterdik, çalışmalar sürüyor. 

    - Aşının teslimatının birkaç gün içerisinde tamamlanacağını öngörüyoruz. (İnaktif aşı) Önümüzdeki birkaç gün içinde teslimatının yapılması planlandı. Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir. 

    Bakanlığımız ve Bilim insanlarımız aşının menşeiyle değil, güvenilirliği ve etkinliğiyle ilgilenmektedir.

    - (Yerli Aşı) Çalışmalar olumlu sonuç verirse Nisan ayında Faz-3 ve yaygın çalışma aşamasına geçmeyi umuyoruz. Yerli aşıda insan denemelerinde faz-1 çalışmaları tamamlanmak üzere.

    - İnaktif aşıların depolanması ve yapılması konusunda altyapımız hazır durumdadır. Aşı 14 ve 20 gün arayla iki doz olarak uygulanacak. Başta aile sağlığı merkezlerimiz olmak üzere sağlık kuruluşlarında yapılacaktır. 

    - Aşı, vatandaşlarımıza bedelsiz olarak verilecektir ve sağlık kuruluşlarımız tarafından yapılacaktır. Aşı yaptıran vatandaşlar, sisteme aşıyı yapan sağlık kuruluşumuzca kaydedilecek, merkezi bir veri tabanından takip edilecek. 

    - Nisan ayındaki ilk dalgaya göre belirgin bir artış var. 

    - Yeni ve daha ucuz bir teknoloji olan ve insanda ilk defa denenen mRNA aşısı için görüşmelerimiz devam ediyor.

    - Salgının siyasi bir alana çekilmesine müsaade etmeyelim. Birlikte hareket edelim. Aslı olan olmayan iddialara lütfen itibar etmeyelim. Bilgi kirliliğinin had safhada olduğu bu ortamda iddialara itibar etmeyelim. Hesaplaşma kaygısı ve güdüsüyle mücadelemize halel getirmeyelim. 

    - İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68.2. Ankara'da yüzde 73.5, İzmir'de yüzde 77.6

    - Ülke olarak birlikte hareket etmemiz, zorunlu kısıtlamalara, gönüllü kısıtlamaları da ekleyerek, bulaşma hızını düşürmemiz ve kısıtlılık süresini kısaltmamız mümkün olacaktır.

    - Yarından itibaren tabloda bugüne kadar olan vaka sayılarını da toplu bir şekilde vermiş olacağız. 

    Soru-Cevap 

    - Aralık, Ocak ve Şubat aylarında aşıya erişimi daha çok önemsiyoruz. Erken dönemde aşının teslim edilebilirliği konusunda diğer firmaların çok rahat olmadığını gördük. Diğer ülkelerin yüz binlerce sipariş ettiği aşıların teslim tarihlerine bakmak lazım. Nisan ayından sonra teslim edilebilen aşıya bizim ihtiyacımız yok. Sinovac aşısı ise çocukluk çağı aşılarımızı da geliştiren, inaktif aşı üretmede başarısını ortaya koymuş bir firma. Aşıyı geliştirdiğini söyleyen bir çok firmanın aşı geçmişleri olmadığını bilelim. 

    - Rusya'da üretilen aşının toksikolojinin bizim ülkemizde GLB şartlarında yapılması önemliydi. Onu ülkemizde başlatıyoruz. Başarılı olursa Rusya'da üretilen aşıyı da temin etme konusunda bir sorun olmadığını söyleyebilirim. 

    - Türkiye'nin ilk iki, üç ay içinde dünyanın birçok ülkesinden daha fazla aşıya sahip olduğunu sipariş veren ülkelere bakın görmüş olursunuz

    - (İnaktif aşı) Ucuz olduğu için değil, bu anlamda güvenilir olduğu için, geleneksel, doğal, bilinen aşı yöntemi olduğu için tercih ettik

    - Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Daha çok vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yapmayı hedefliyoruz.

    - Yılbaşı gecesi de kısıtlamaya tabii ama gün sayısının artıp artmama durumu salgının seyrine göre belli olacak. Kısıtlamaların yer yer sonuç verdiğini görüyoruz. Tam değerlendirmeyi gelecek hafta söylemek mümkün. Seyrine göre yeni öneriler olabilir.

    -  Son 4-6 ay içinde hastalığı geçirenlerin aşılamanın dışında tutulması düşünülüyor. İlk aşılama takviminde 18 yaş altı yok. Hamileler düşünülmüyor.

    - Sağlık çalışanlarında toplam vaka sayısı 120 bini geçti, 216 kişi ise hayatını kaybetti. Hepsi görev şehidi oldu. 

     

     

     

     

     

     

     

     

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