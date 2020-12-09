Türkiye'den koronavirüsten 217 can kaybı, 31 bin 712 yeni vaka

Türkiye'de son 24 saatte 204 bin 411 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 712 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 901 oldu, son 24 saatte 5 bin 846 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 447 bin 361'e yükseldi.

Koca, hastanelerdeki yoğun bakım doluluk oranının İstanbul'da yüzde 68,2, Ankara'da yüzde 73,5, İzmir'de ise yüzde 77,6 olduğunu bildirdi.