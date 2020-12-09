Adalet Bakanı Gül: Yargının hukukun değil, vesayet düzeninin bekçiliğini yaptığı dönemler geride kalmıştır

Adalet Bakanı Gül, "Yargının hukukun değil, vesayet düzeninin bekçiliğini yaptığı dönemler geride kalmıştır" dedi.

Adalet Bakanı Gül:

- Yargının hukukun değil, vesayet düzeninin bekçiliğini yaptığı dönemler geride kalmıştır.

- Asıl olan tutuksuz yargılamadır. Tutuklamaya başvurulmasının gerekli olduğu durumlarda da bu karar ölçülü ve orantılı şekilde tatbik edilmelidir. 2002 yılında tutuklu oranı yüzde 41 iken; Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de tutuklu oranı yüzde 16'ya inmiştir.

Ayrıntılar geliyor...