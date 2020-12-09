İBB Sözcüsü Ongun'dan Yeni Şafak gazetesine yanıt: 'Galiba Ali’leri karıştırdınız'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda; Yeni Şafak gazetesinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim müziklerini yapan sanatçıya yönelik haberine yanıt verdi.
Yeni Şafak, haberinde şu cümleleri kullanmıştı:
"İmamoğlu’nun seçim müziğini seslendiren sanatçı Ali Ata: Özür diliyorum, İstanbul hakkını helal et. Beş yılını çaldığımız için. Bu adam tam hayal kırıklığı çıktı."
'Sevgili Yeni Şafak, galiba Ali’leri karıştırdınız' diyen Murat Ongun şunları ifade etti: "Başkan Ekrem İmamoğlu’nun resmi seçim şarkılarını yapan sanatçının adı Ali Altay’dır” dedi.
Sevgili @yenisafak, galiba Ali'leri karıştırdınız :)— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 9, 2020
Başkan Ekrem İmamoğlu’nun resmi seçim şarkılarını yapan sanatçının adı Ali Altay’dır. Haberdeki kişiyle şu ana kadar hiçbir çalışma yapılmamıştır. Sanatçı Ali Altay'ın fotoğrafını da bilginiz olsun diye paylaşıyoruz. https://t.co/NkH2Kcfyhm pic.twitter.com/hXKGoT6Lgq
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