İBB Sözcüsü Ongun'dan Yeni Şafak gazetesine yanıt: 'Galiba Ali’leri karıştırdınız'

Sevgili @yenisafak, galiba Ali'leri karıştırdınız :)



Başkan Ekrem İmamoğlu’nun resmi seçim şarkılarını yapan sanatçının adı Ali Altay’dır. Haberdeki kişiyle şu ana kadar hiçbir çalışma yapılmamıştır. Sanatçı Ali Altay'ın fotoğrafını da bilginiz olsun diye paylaşıyoruz. https://t.co/NkH2Kcfyhm pic.twitter.com/hXKGoT6Lgq