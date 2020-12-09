Akar: Karabağ'da ortak merkezin bina inşası için Türkiye-Azerbaycan-Rusya arasında çalışmalar devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Karabağ'daki anlaşmaya ilişkin "Ortak merkezin bina inşası ve faaliyetlerin başlaması için Türkiye-Azerbaycan-Rusya arasında çalışmalar devam ediyor" dedi.