Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara maskesiz hayat için tarih verdi

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye'nin yüzde 60 aşılama oranına nisan-mayıs aylarında ulaşabileceği ve temmuz ayı gibi de maskesiz sokağa çıkmanın mümkün olabileceğini ifade etti.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, normale dönüş ve maskesiz hayat için gereken şartları açıkladı ve tarih verdi.

Prof. Dr. Ateş Kara, maskesiz hayat için de tarih verdi. Prof. Kara, her şeyin olumlu seyretmesi söz konusu olursa, kaba bir hesapla Türkiye'nin yüzde 60 aşılama oranına nisan-mayıs aylarında ulaşabileceği öngörüsünü paylaştı.

Prof. Dr. Kara, bu tablonun her şeyin olumlu gitmesi durumunda geçerli olduğuna dikkat çekerek, temmuz ayı gibi de maskesiz sokağa çıkmanın mümkün olabileceğini ifade etti.

'Tekrar maske takmak zorunda kalabiliriz'

Ateş Kara, dünyadaki aşılamanın yüzde 60 oranına ulaşmasının bir anda mümkün görünmediğini, bir sonraki yıl kasım, aralık aylarında tekrar maske takmak zorunda kalabileceğimize dikkat çekti.