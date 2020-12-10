Ceza yiyen alkollü sürücü, 'Herkes yanlışını bilecek' dedi, türkü söyleyip oynadı

Karabük’te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak patlak lastikle yolculuk yaptığı sırada kontrol noktasında durdurulan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye 10 bin 857 TL para cezası uygulandı. Kesilen cezayı haklı bulan ve ayakta durmakta güçlük çeken sürücü cezanın üstüne türkü çağırıp oynadı.

Karabük’te polis ekipleri, kent genelinde koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması denetimi yaptı. Denetim kapsamında ekipler kontrol noktası oluşturdukları Safranbolu istikametinden gelmekte olan Murat Akçakaya idaresindeki ve lastiği patlak halde ilerleyen 78 BC 385 plakalı otomobili Bulak kavşağında durdurdu. Kimlik kontrolü yapılan ve alkollü araç kullanmaktan daha önce iki kez ehliyetine el konulduğu tespit edilen sürücü Akçakaya, alkolmetre ile yapılan ölçümde 128 promil alkollü çıktı.

Otomobilin muayenesinin de olmadığını tespit eden ekipler, sürücüye toplam 7 bin 707 lira trafik cezası, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden de 3 bin 150 lira idari para cezası olmak üzere toplam 10 bin 857 TL para cezası keserken, ehliyeti ise 5 yıl süreyle iptal edildi.

Polis ekiplerin işlemlerini yaptığı alkollü sürücü, trafik ekiplerin "Siz varsanız biz varız. Ceza ise ceza. Haksızsam yazacaksın aga bu kadar basit. Sen haklısın, ben haksızım. Herkes yanlışını bilecek” dedikten sonra şarkı söyleyip oyun oynadı. Maskesini sürekli çıkararak ihlal eden sürücü ifadesi alınmak üzere polis aracına bindirildiği sırada ısrarla ellerini öpmek istediği polislere zor anlar yaşattı.

Alkollü sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Otomobil ise sürücünün yakınları tarafından lastiği değiştirilerek götürüldü.

Ceza yiyen alkollü sürücü, 'Herkes yanlışını bilecek' dedi, türkü söyleyip oynadıhttps://t.co/l9395g1QF8 pic.twitter.com/vV0ZF78B9P — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 10, 2020

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