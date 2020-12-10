Selvi: Erdoğan, 'CHP’deki cinsel taciz iddialarını gündemde tutmak lazım' talimatını verdi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 'Cumhurbaşkanlığı hesabı karıştı' başlıklı bugünkü yazısında, CHP ile AK Parti arasında da tartışmalara neden olan 'CHP içindeki cinsel taciz' iddialarına değindi.

Selvi yazısında, "CHP, unutulsun istiyor ama cinsel taciz iddiaları unutulacak cinsten değil. AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, CHP’de PM üyeliği yapan ve milletvekili adayı olan Nazlı Eray’ın ‘Sis Kelebekleri’ romanında o zaman CHP Genel Merkezi’nde maruz kaldığı bir cinsel taciz olayını hatırlatan tweet’ler atmıştı.