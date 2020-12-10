Kayıt
08:47 10 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    'Çocuğun velayeti kendisini istismar eden babaya verildi' iddiası: 'Adam hakim, arkası güçlü'

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 04
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/04/1043343033_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_c0bd30f162540895abf235a8142cc2e3.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012101043372659-cocugun-velayeti-kendisini-istismar-eden-babaya-verildi-iddiasi-adam-hakim-arkasi-guclu/

    Çocuğunun yıllardır öz babasının istismarına maruz kaldığını ve buna rağmen mahkemenin çocuğun velayetini babaya verdiğini iddia eden anne A.Z., “Elimde altı istismar raporu var. Adam hakim, arkası güçlü” dedi.

    Babası tarafından istismar edildiği iddia edilen çocuğun, “Babama gideceğime buradan atlarım” diyerek ağladığı görüntüler, sosyal medyayı salladı. İddialarla ilgili çocuğun doktor olan annesi A.Z., yıllardır 10 yaşındaki oğlunun öz babası tarafından istismara uğrağını söyledi.

    Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre, anne şu açıklamalarda bulundu:

    “Oğlum 2 yaşındayken babasının ona karşı olan hareketlerinden rahatsız oldum. Daha önce kız çocuklarına tavrı da beni rahatsız etmişti. Bu davranışlardan dolayı kendisinden ayrıldım. 9 yıldır ayrıyız. Ayrıldığımızda mahkeme oğlumun velayetini bana verdi. Mahkeme oğlumun 7 yaşına kadar babanın yanına yatılı gitmeyeceğini yönünde karar verdi. Ancak bu adam, Ankara Yargıtay’da kararı bozdurdu. Karar bozulunca da oğlum 2 yaşından beri babanın yanına yatılı gitmeye başladı. Ancak babadan döndüğünde çok hırçın oluyordu, küçük olduğu için bir şey de anlatamıyordu. Sürekli huysuzluk hali vardı. Bu 6 yaşına kadar devam etti.”

    Uygunsuz davranışlar

    “Oğlum 6 yaşına geldiğinde babasının yaptıklarını anlattı. Hemen oğlumu psikiyatriste götürdüm. Doktor oğlumun çok berbat şeyler anlattığını söyledi. Doktor beni Çocuk İzleme Merkezi’ne yönlendirdi. O yıllarda Kahramanmaraş’ta Çocuk İzleme Merkezi olmadığı için savcılığa şikayette bulundum. Oğlumun da, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesini istedim ancak kabul edilmedi. İstismarı ispatlamak için oğlumu İstanbul Tıp Fakültesi’ne getirdim ve orada 15 gün boyunca oğlumu incelediler. ‘Babanın çocuğa uygunsuz davranışları vardır’ diye istimara uğradığına dair rapor verildi. Oğlumun babanın yanına tek gitmemesi için dava açmamı söylediler. Dava açtım ancak savcılık raporu kendim aldığım için kabul etmedi. Üzerine ‘Seni sevk etmeden kendin gitmişsin, dosya kapatıldı’ denildi ve kendim raporu aldığım için 35 bin TL tazminat cezası verildi ve şu an maaşımdan kesiliyor.”

    Twitter
    Gercüş'teki istismar iddiasıyla ilgili açıklama: Çocuk devlet korumasına alındı
    “Ben de oğlumu o adama vermek istemedim. Görüş günleri geldiğinde oğlumu kaçırdım. Bu süreçte oğlumun babanın yanına tek gitmemesi için bir dava daha açtım. Bu dava devam ederken baba da velayet davası açtı. Davalar sürerken oğlum ilkokul birinci sınıfa başladı ve rehber öğretmeni de oğlumun çok kötü şeyler anlattığını söyledi. O da oğlumun anlatımlardan yola çıkarak bir rapor düzenledi. Oğlum dört yıldır gördüğü istismar nedeniyle tedavi görüyor. Kötü olansa, bu süre içinde oğlum zorla o adamın yanına götürüldü ve her gittiğinde adam daha baterini yapmış çocuğa.”

    6 tane istismar raporu var

    “Çocuğumu ölümle tehdit ediyormuş, ‘Birine anlatırsan seni öldürürüm’ diyormuş. Bunun üzerine bir de Kahramanmaraş Çocuk İzleme Merkezi’ne oğlumu götürdüm. Orası da, istismar edildiğine dair rapor verdi. Elimde oğlumun istismara uğradığına dair altı rapor var. Tüm bunları dosyanın içine koymama rağmen, tüm evraklara rağmen çocuğun velayeti hakim olan babaya verildi. Verilme gerekçesi de, çocuğu babaya vermemem ve velayeti kötüye kullanmam. Kafayı yemek üzereyim. Adli yönden bir şey yapamıyorum, adam hakim arkası güçlü.”

    ‘İkisine de verilmemeli’

    A.Z., süreci AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal ve İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca’yla da paylaştığını söyledi. Milliyet’e konuşan milletvekili Öçal, şunları söyledi:

    “A.Z.’nin yaşadığı duruma 2,5 yıldır vakıfız. A.Z.’nin hep yanındaydık, saatlerce kendisini dinlediğimiz oldu. Bizim için öncelik çocuğun üstün çıkarı. Tek önceliğimiz bu. Bir anne ve kadın olarak şunu söyleyebilirim; iki tarafı da sağlıklı bulmuyorum, izlenimim bu yönde. Burada kişisel intikamlarını çocuk üzerinden kullanmaları söz konusu. İddialar da çok ciddi ve kabul edilebilir değil. Anne elinde rapor olduğunu söylüyor ve bu raporlar yargıya da taşınmış. Raporların düzeyini ve içeriğini bilmiyorum. Ben adli tıpçı değilim. Ancak iki tarafın da sağlıklı olmadığı kanaatindeyim. Sosyolojik ve psikolojik açıdan yaklaşıyorum ve çocuğun iki tarafa da verilmesini doğru bulmuyorum. Çocuğun da çok acil rehabilite edilmesi gerekiyor. Hele ki, böyle bir iddia ve şüphe varsa babaya verilmesi hiç doğru değil. Olay iftira bile olsa, bu aşamada babanın çocuğa sağlıklı yanaşabileceği kanaatinde değilim.”

    Etiketler:
    velayet, Mahkeme, Cinsel istismar, çocuklara taciz, Çocuk tacizi, Cinsel taciz, Taciz
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Şu an Vuhan şehri her ne kadar normal hayatına dönmüş olsa da, önlemlere uyulmaya devam ediyor.
    Pandeminin başlamasından bir yıl sonra Vuhan'da durum
    Karikatür
    Trump’tan 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden aday olma sinyali
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet