Resmi Gazete'de yayınlandı: Türkiye, koronavirüs sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe edecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında KKTC, Nijer, Kongo ve Nijerya'ya sağlık alanında hibe yapılmasına dair milletlerarası antlaşmalar da yayınlandı.
Türkiye, Covid-19 salgını sebebiyle Tunus'a 5 milyon dolar hibe nitelikli finansal destek verecek.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan milletlerarası andlaşmaya göre, 5 milyon doları aşmayacak şekildeki hibe nitelikli katkı tek dilim halinde ödenecek.
Aynı gazetede, KKTC, Nijer, Kongo ve Nijerya'ya sağlık alanında hibe yapılmasına dair milletlerarası antlaşmalar da yayımlandı.
Dışişleri Bakanlığı, kasım ayında da Afganistan’a 75 milyon dolarlık yardım yapacağını duyurmuştu.
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