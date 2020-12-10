Erdoğan: Amacımız ülkemizi dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amacımız ülkemizi Milli Teknoloji Hamlesi hedefimiz doğrultusunda dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Açılışı'na video mesaj gönderdi.

Erdoğan mesajında, "Amacımız ülkemizi Milli Teknoloji Hamlesi hedefimiz doğrultusunda dördüncü sanayi devrimi ürün ve teknolojilerinin üssü haline getirmektir. Büyük sanayi kuruluşlarından küçük ve orta ölçekli işletmelere tüm üretim altyapımızın dijital dönüşümünü hızlandırmalıyız" ifadelerini kullandı.