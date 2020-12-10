Kadınların ifşaları yaptırıma dönüştü: İletişim ve Everest yayınları, tacizle suçlanan yazarlarını kovdu

Sosyal medyada çok sayıda kadının haklarında cinsel taciz açıklamaları yapmaları üzerine İletişim yayınları Bora Abdo ile, Everest yayınları ise Hasan Ali Toptaş ile ilişkilerini kestiklerini duyurdu.

İletişim Yayınları, yazar Aslı Tohumcu tarafından taciz suçlaması yöneltilen Bora Abdo’yla olan yayın ilişkisini sonlandırdığını açıkladı. Everest yayınları ise yazar Hasan Ali Toptaş ile ilgili inceleme yaptığını duyurdu.

Zorbalık ve taciz karşısında yazarları Pelin Buzluk ve Aslı Tohumcu’nun yanında olduğunu belirten yayın evinin, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

“İletişim Yayınları olarak, maruz bırakıldıkları gayriinsanı davranış, zorbalık ve tacize karşı yazarlarımız Pelin Buzluk ve Aslı Tohumcu’yla beraberiz. Bora Abdo ile olan yayın ilişkimizi sona erdirdiğimizi okurlarımızın bilgisine sunarız.”

İletişim Yayınları olarak, maruz bırakıldıkları gayriinsani davranış, zorbalık ve tacize karşı yazarlarımız Pelin Buzluk ve Aslı Tohumcu’yla beraberiz. Bora Abdo ile olan yayın ilişkimizi sona erdirdiğimizi okurlarımızın bilgisine sunarız. pic.twitter.com/PMlSHXSUoG — İletişim Yayınları (@iletisimyayin) December 10, 2020

Hasan Ali Toptaş hakkındaki taciz iddialarını incelediklerini belirte​n Everest yayınları ise, daha sonra yaptığı açıklamada “Yazar Hasan Ali Toptaş ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her türlü tacizin karşısındayız, karşısında olmaya devam edeceğiz. Saygılarımızla” ifadelerine yer verdi.

Kamuoyuna,



Yazar Hasan Ali Toptaş ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Her türlü tacizin karşısındayız, karşısında olmaya devam edeceğiz.



Saygılarımızla. pic.twitter.com/zYgURiRGtY — Everest Yayınları (@EverestKitap) December 10, 2020

​Ödülü geri alınacak

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) da, 2020 yılı için yazar Hasan Ali Toptaş'a verileceği duyurulan Mersin Kenti Edebiyat Ödülü'nün geri alındığını bildirildi.

Ödülün, bu yıl Toptaş'a verileceğinin duyurulduğu kaydedilen açıklamada, "Bağımsız bir şekilde değerlendirme yapan Ödül Değerlendirme Kurulunca, 2020 yılı için ödülün Toptaş’a verilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak Toptaş hakkında çıkan taciz haberleri, tüm duyanları olduğu gibi bizleri de derinden yaralamıştır. Bu nedenle Toptaş’a ödül verme kararını geri aldığımızı kamuoyuna duyururuz" ifadeleri kullanıldı.