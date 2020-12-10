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    Sermiyan Midyat

    Sermiyan Midyat tarafından şiddete uğradığını söyleyen Sevcan Yaşar, görüntüleri paylaştı

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
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    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012101043375631-sermiyan-midyat-tarafindan-siddete-ugradigini-soyleyen-sevcan-yasar-goruntuleri-paylasti/

    Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat’ın, eski sevgilisi Sevcan Yaşar’ı darp ettiği iddia edilmişti. Birbirlerine karşılıklı şiddet uyguladıkları iddiasıyla mahkemede şikayetçi olan taraftlardan Sevcan Yaşar, ses kayıtlarını ve darp görüntülerini paylaştı.

    Sermiyan Midyat’ın birlikte yaşadığı kız arkadaşı oyuncu Sevcan Yaşar’ı darp ederek, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiası üzerine başlayan davaya ilişkin iddianamenin fotoğraf ve videoları ortaya çıktı. 

    Görüntülerde Sevcan Yaşar’ın yüzü ve vücudundaki darp izleri ile evine verilen hasar dikkat çekti.

    ​Mahkemeye verilen iddianamede Sevcan Yaşar’ın evden ayrılmak üzere eşyalarını topladığı sırada Sermiyan Midyat’ın “Sen benim düşmanımsın bundan sonra bütün kötülükleri yapacağım sana” gibi sözlerle tehditte bulunduğu ifade edildi.

    Yaşar: Benim üzerime kiralık olan evde beni darp etti, beni kapıya attı

    İddianameyi kabul eden Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nin, yargılamaya önümüzdeki günlerde başlaması beklenirken, Sevcan Yaşar, "Bu kadar rezillik çıkmışken susmanın bir anlamı olmadığını düşündüm" diyerek olaya ilişkin Show Haber'e konuştu. 

    Görüntüleri ve ses kayıtlarını da paylaşan Yaşar, "Zincirleme tehdit, zincirleme hakaret suçuyla yargılanıyor. Siz bir kadına bir kere şiddet gösterdiğinizde hapse falan girmiyorsunuz. İkinci kez bunu yaptığınız zaman belki hapis yatıyorsunuz. Karşı tarafın, tehdit ve hakaretleri basın yoluyla devam etti ve beni karalama yoluna gitti. Ben de bir kerelik affettim sonra geri döndüm ve iki gün içerisinde pişman oldum ve bu olay yaşandı zaten. Benim üzerime kiralık olan evde beni darp etti, beni kapıya attı. Ertesi gün evime giremedim. Ben çıktıktan sonra bir ay daha o evde kaldı ve kirasını benim ödememi bekledi" ifadelerini kullandı.

    Yaşar ayrıca, Midyat'ın kendisine, "Seni sektörde yaşatmayacağım. Bütün Kötülükleri yapacağım" dediğini belirtti.

    Ayrıca, 21 Eylül tarihli bilirkişi raporuna göre de Sevcan Yaşar’ın yaralandığının sabit olduğu ve şüpheli Midyat’ın video çekerek “Al bak Sevcan karısı, bak senin için çekiyorum. Bak televizyonda hiçbir hasar var mı, y...k ağızlı bak burada var mı, herhangi kırık çıkık var mı, bak yatağına bak” demek suretiyle hakarette bulunduğu Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede yer almıştı.

    Ne olmuştu? 

    Kız arkadaşı oyuncu Yaşar’ı darp ettiği iddia edilen Sermiyan Midyat hakkında geçtiğimiz hafta “kasten yaralama”, “zincirleme tehdit” ve “zincirleme hakaret” suçlarından toplamda 1 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

    Mayıs ayında gerçekleşen olay sonrası basına açıklama yapan ve suçlamaları reddeden Midyat, “Böyle bir şey yoktur, dedikodudan beslenmeyelim. Bir kadına vurmak için hiçbir sebep yoktur, erkekliğe sığmaz. Böyle bir şey yapmış olsam insanların yüzüne nasıl bakarım? Ben kötü bir insan değilim” demişti.

    Midyat, bu açıklamaları yaparken bir yandan da avukatı aracılığıyla Yaşar’a tam 41 sayfalık bir özür metni göndermiş, bu girişimi sonuç vermeyince de arkadaşlarını araya sokup oyuncuya ulaşmaya çalışmış ve kendisini affetmesini istemişti.

    Midyat, geçtiğimiz günlerde avukatı aracılığıyla eski sevgilisi oyuncu Yaşar hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı.

    Geçen haftalarda Cihangir'de görüntülenen Midyat, konuyla ilgili, "Benim kadınlarla hiçbir problemim yok. 46 yaşına basıyorum bir tane kadına şiddet uyguladığım görüntü göstersinler ben mesleği bırakırım" demişti.

    Etiketler:
    Görüntü, Kadına şiddet, Dava, Darp, Sevcan Yaşar, Sermiyan Midyat
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