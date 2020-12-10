İBB Başkanı İmamoğlu: Bir aydır defin rakamlarında düşüş yok

İstanbul'daki günlük vefat sayılarını paylaşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle 3 haftalık 'tam kapanma' tavsiyesini yineledi. İmamoğlu, "Yaklaşık bir aydır 400'lü rakamlarla defin yapıyoruz, bu hiç düşmedi" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, kentte görev yapan 32 ilçe belediye başkanı ile Kovid-19 gündemli toplantıda bir araya geldi.

Haliç Kongre Merkezi Galata Salonu'nda dün akşam saatlerinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan İmamoğlu, "Salgının tırmandığını, hastanelerimizin yoğun olduğunu, hastalarımızın yoğun bir şekilde tedavi gördüğünü, birçok hastamızın da evinde tedavi gördüğünü belki de en yakından takip edenler belediye başkanlarıdır” dedi.

Kurum bünyesinde hasta sayısının 2 binlere kadar çıktığını kaydeden İmamoğlu, 3 ile 4 bin arasında da temaslı çalışan olduğunu ve bundan dolayı iş kaybı yaşadıklarını aktardı.

'Yaklaşık bir aydır 400'lü rakamlarla defin yapıyoruz'

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, salgının yükselme eğilimine girdiği 15 Kasım’dan itibaren İBB olarak aldıkları önlemleri paylaşan İmamoğlu, şu bilgileri verdi:

"O tarihten itibaren sosyal tesislerimizi, müzelerimizi, kültür merkezlerimizi kapatma kararı aldık. Hükümetimiz, 17 Kasım’da ilk kısıtlamalarını uyguladı. 2 Aralık’tan itibaren de ikinci kısıtlama kararlarını aldı. İBB Bilim Danışma Kurulumuzun da belirttiği üzere, tam kapanmanın çare olacağını düşünüyorum. Kısmı önlemlerin süreci uzatacağını ve netice vermeyeceğini düşünüyorum. Bugün, şu saate kadar 437 definimiz var, 204’ü salgın hastalıktan. Yaklaşık bir aydır 400’lü rakamlarla defin yapıyoruz, bu hiç düşmedi. Kısıtlamalarda üçüncü haftaya girdik. Bir miktar esneme oluyor rakamlarda ama aşağıya düşüş yok. Bunun yeterli olmadığını net olarak söylemek lazım. Danışma Kurulumuz, bugün yaptığı toplantıda da tam kapanmayı şart koşuyor. 3 hafta öneriyorlar; olmazsa 2 haftanın da olumlu sonuçlar verebileceğinden bahsediliyor. Tam kapanmanın ekonomik karşılığını biliyoruz. Ama hep beraber, devletimizin tüm kurumlarıyla bu ekonomik kaygıyı atlatabileceğini düşünüyorum. Sağlık Bakanımız ve diğer belediyelerden edindiğim bilgiler doğrultusunda salgın sürecinde İstanbul'u konuşurken, son 2 haftadır Türkiye’nin her bölgesini konuşur haldeyiz."