İstanbul'dan direkt New York'a uçabilen yeni jet 6X'in tanıtılmasının ardından Türkiye'den ilk siparişi Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Cengiz Holding verdi. Jetin fiyatı 2018'de 47 milyon dolar olarak belirlenmişti.

Dünyayı sarsan ve havacılık sektöründe de krize yol açan pandemi, özel jetlere olan ilgiyi artırdı. Tam da bu süreçte Fransız şirketi Dassault'un yeni Falcon iş jeti ailesi üyesi 6X, Bordeaux/Merignac tesislerinden törenle çıkartıldı ve dünya tanıtımı gerçekleştirildi.

Sözcü'de yer alan habere göre, Türkiye'de 6X'i sipariş veren ilk firma Cengiz Holding oldu. Şirket Cengiz Holding’e uçağını 2022 yılında teslim edecek.

Jetin fiyatı 2018'de 47 milyon dolar olarak belirlenmişti.

Fransız Dassault firması 6X'i tanıttı: 47 milyon dolarlık jetin Türkiye'den ilk siparişini Cengiz Holding verdi https://t.co/oc1s60Zi5D pic.twitter.com/xczfdZk3JF — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) December 10, 2020

​Cengiz Holding, hali hazırda aynı firmanın Falcon 7X ve Falcon 2000LXS model uçaklarını kullanıyor. Koç Holding, Limak, Palmalı (2 tane), Socar, Sorena ve Acıbadem Holding halen Falcon 7X kullanıyor.

10 bin 186 kilometre menzil

Çift motorlu, uzun menzilli uçak projesi, Şubat 2018'de başlamıştı. İmalatçının 5X projesinde motor sorunu yaşaması üzerine Dassault mühendisleri gövdeyi bir metre uzatarak 6X uçağını geliştirmişti. Yeni jet, 10 bin 186 kilometre menziliyle İstanbul'dan New York'a hatta Brezilya'ya kadar direkt uçabiliyor. 6X'in hızı saatte 1100 kilometreyi aşıyor.

Fransa ile Türkiye arasında yaşanan gerilim sonrası AK Parti tarafından Fransız ürünlerine boykot uygulanması kararı alınmıştı.