İçişleri Bakanlığı: Resulayn'da 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 8 jandarma personelimiz de yaralanmıştır

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Barış Pınarı Harekât bölgesi, Suriye-Resulayn Haseke-2 Yol Kontrol Noktasında, bugün saat 15.25 sıralarında, bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu; 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 8 jandarma personelimiz de yaralanmıştır" denildi.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçedeki bir yol kontrol noktasında, teröristlerce bombalı aracın patlatıldığını hatırlatıldı.

Saldırıda 2 jandarma personelinin hayatını kaybettiği, 6 askerin de yaralandığının aktarıldığı açıklamada, olayda 2 yerel kolluk görevlisinin hayatını kaybettiği, 2 görevlinin de yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel sağlık durumları iyi olan yaralılarımız Rasulayn Hastanesi ile Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanmıştır. Terör örgütünün gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz."

İçişleri Bakanlığı da konuya dair "Barış Pınarı Harekât bölgesi, Suriye-Resulayn Haseke-2 Yol Kontrol Noktasında, bugün saat 15.25 sıralarında, bombalı araçla gerçekleştirilen saldırı sonucu; 2 jandarma personelimiz şehit olmuş, 8 jandarma personelimiz de yaralanmıştır" açıklamasını yapmıştı.